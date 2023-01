Esplosioni nella notte a Isfahan. Colpito un centro militare

Diverse esplosioni - tre o quattro secondo testimoni - si sono verificate a isfahan in iran, e canali telegram legati alle guardie rivoluzionarie riferiscono che un deposito munizioni delle forze armate iraniane e' stato colpito da un drone. Secondo la tv di stato iraniana irib, che cita fonti ufficiali nell'esplosione - non si fa menzione di piu' di una deflagrazione - non ci sono stati feriti. Tuttavia sembrano esserci state esplosioni anche in altre città iraniane: tra cui Hamedan e Karaj. Nella base aerea di Hamadan, nel nord-ovest del Paesesi sarebbero state attivate le difese aeree. Tutte queste località sarebbero collegate alla produzione di droni. Al momento non ci sono rivendicazioni.