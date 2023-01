Un altro condannato a morte in Iran, è un manifestante di 18 anni

Apprensione in Iran per la sorte di un altro giovanissimo protagonista della protesta antigovernativa che da quasi quattro mesi scuote il paese del Medioriente. Si tratta di Arshia Takdestan, 18enne originario della città di Nowshahr a nord di Teheran, già detenuto a causa delle recenti proteste "con l'accusa di guerra e corruzione" ovvero di moharebeh. Ora è stato condannato a porte chiuse dal tribunale rivoluzionario di Mazandaran. Lo riporta Mizan, l'agenzia di stampa giudiziaria iraniana, ripresa da Bbc persian. Mizan lo definisce "leader delle rivolte a Nowshahr", la sua foto in poche ore è divenuta virale sui social. La magistratura lo ritiene colpevole anche di "crimini su larga scala contro la sicurezza interna e distruzione di proprietà che ha causato grave disturbo all'ordine pubblico, insicurezza e gravi danni alla proprietà pubblica". Si tratta di una sentenza del tribunale primario e può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema. Sono già 2 le condanne a morte eseguite alla fine del 2022 e una ventina in totale i condannati all'impiccagione a seguito delle proteste antigovernative contro gli ayatollah guidati da Ali Khamenei. Secondo Amnesty international, la Repubblica islamica dell'Iran è dopo la Cina (dati però non ufficiali) il Paese al mondo con il numero di esecuzioni capitali più alto: 314 dal 2017, in un Paese dove si è condannati a morte anche per possesso di droga.

Ansa Proteste a sostegno del popolo iraniano in Portogallo

La protesta che coinvolge in modo capillare il Paese da Nord a Sud, trova anche in altre regioni giovani condannati alla pena capitale. Dopo le due esecuzioni ravvicinate di fine anno: la prima quella di Mohsen Shekari, 23 anni, giustiziato per aver ferito un membro delle forze di sicurezza, seguita a quattro giorni di distanza da quella di Majidreza Rahnavard, anche lui 23 anni, impiccato in pubblico il 12 dicembre scorso accusato da un tribunale di Mashhad (nel nord-est dell’Iran) di aver ucciso due membri delle forze di sicurezza, sono poi arrivate, pochi giorni fa, quelle emesse contro Mehdi Mohammadi Fard e Mohammad Boroghani, giovani di 18 e 19 anni arrestati durante le proteste anti-governative scoppiate a settembre scorso. Tra le accuse vi è quella di aver diretto e pianificato le manifestazioni del 21 settembre, oltre a “insulto al leader supremo”, la guida suprema ayatollah Ali Khamenei, “azioni contro la sicurezza della contea”, e “propaganda contro le istituzioni”. Anche a Karaj, città più a ovest dell’Iran, c'è preoccupazione per la sorte di altri due condannati alla pena capitale: Mohammad Mahdi Karmi e Mohammad Hosseini, arrestati dopo essere stati accusati della morte di alcuni membri Basij, la forza paramilitare subordinata, ma non meno violenta, ai Pasdaran.