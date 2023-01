Iran, la replica di Khamenei agli appelli internazionali: "La repressione sarà anche più dura"

Sue immagini sono andate a fuoco per le strade e in tv, il popolo iraniano ha gridato e continua a invocare la sua morte politica e spirituale. Eppure, l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, non arretra di un centimetro e promette di intensificare la repressione degli iraniani che, a mani nude, continuano a scendere per le strade delle principali città per quella che qualcuno ha già chiamato rivoluzione, la più importante dalla costituzione della repubblica nel 1979.

Il grande paese del Medioriente è attraversato in lungo e in largo da migliaia di manifestanti: donne, uomini, adolescenti, che chiedono riforme strutturali economiche e sociali e sistematicamente vengono picchiati e arrestati: in 18000 o forse di più sono arrestati e in circa 500 hanno perso la vita nella violenta repressione ordinata dal clero ai Pasdaran, le Guardie della rivoluzione incaricate di mantenere l'ordine e lo status quo, mentre il paese dopo 4 mesi si sveglia ancora con i suoi figli mandati a morte.

A nulla sono serviti gli appelli internazionali (compreso quello del Papa) a fermare la violenza e neanche la minaccia di sanzioni da parte dell'Europa e dell'Onu: i vertici della teocrazia islamica sono convinti che “gli stranieri” siano i veri responsabili di questa crisi che appare irreversibile e minaccia la tenuta del regime. "La mano degli stranieri, americani ed europei, nelle rivolte è così ovvia che non può essere ignorata", ha detto Khamenei che da sempre punta il dito su Israele, Stati Uniti e Arabia Saudita.

L'Iran è da anni provato da una grave crisi economica anche a causa di quelle sanzioni arrivate dopo il fallimento del patto sul nucleare (Jcpoe) da cui gli Stati Uniti sono usciti unilateralmente nel 2018 per volere dell'allora presidente Trump.