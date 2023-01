In Iran oltre 100 a rischio esecuzione. Onu: "Pena di morte usata come arma contro i cittadini"

109 manifestanti arrestati che rischiano di essere condannati a morte e giustiziati in Iran, tra loro anche minori. E' la stima della ong con sede ad Oslo Iran Human Rights che sottolinea come i processi avvengano a porte chiuse e senza tutela legale.

La ong sottolinea inoltre che il numero potrebbe essere anche maggiore perchè le autorità di Teheran esercitano pressioni sulle famiglie dei condannati affinchè non rendano pubbliche le loro vicende. Nell'elenco reso pubblicata dalla ong, la maggior parte dei manifestanti hanno tra i 20 e i 30 anni e alcuni sono minorenni.

L'Iran "sta usando la pena di morte come arma per punire la popolazione che esercita i suoi diritti di base, come quello di organizzare o partecipare a manifestazioni, e schiacciare il dissenso", ha detto l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk. "L'Iran ha superato la linea rossa, il punto di non ritorno, cominciando a eseguire le condanne a morte. L'Italia è contraria alla pena di morte", torna a ribadire il ministro degli Esteri Antonio Tajani che di recente ha convocato l'ambasciatore iraniano "chiedendo con grande fermezza la sospensione della pena di morte e il dialogo fra autorità politiche e manifestanti - aggiunge - tanto è vero che c'è stata una reazione indispettita da parte del regime", ha detto a Radio Anch'io.

Ieri un altro bilancio ha reso ancor più dolorose le notizie che arrivano dalla Repubblica islamica dell'Iran: secondo Hrana sono 519 le vittime della violenta repressione delle proteste in corso da oramai quattro mesi innescata dalla morte di Mahsa Amini la 22enne curda, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale per aver indossato l'hijab in modo scorretto. Tra le vittime ci sono 70 minori e 68 membri delle forze di sicurezza, mentre sul piano delle condanne a morte sono altre 4 quelle già emesse dalla magistratura.

In particolare c'è preoccupazione per altri due giovani a rischio esecuzione: Mohammad Ghobadlou, 22 anni e Mohammad Boroughani, 19 anni. Uno è accusato della morte di un agente di polizia mentre l'altro di avere incendiato l'edificio di una prefettura durante le dimostrazioni con in mano un coltello. "La loro esecuzione è stata fermata per 'procedimenti legali incompleti'", ha fatto sapere il media Mizan. In molti compresi i familiari dei condannati, si sono radunati davanti al carcere di Rajaeishahr a Karaj dopo che si era diffusa la notizia di un loro trasferimento in celle di isolamento per essere successivamente impiccati in pubblico. Immagini che le autorità mostrano nel tentativo di fermare le proteste col terrore, come già accaduto per l'impiccagione pubblica di Majidreza Rahnavard.