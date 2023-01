Sanzioni europee all'Iran, la risposta dura di Teheran e gli incontri con "gli alleati"

"Le sanzioni contro l'Iran indicano la loro incapacità mentale a comprendere in modo corretto la nostra realtà come anche la loro perplessità di fronte al potere dell'Iran". E' la risposta del ministero degli esteri di Teheran alle sanzioni imposte ieri da Unione Europea e Gran Bretagna contro alcuni iraniani, e militari, che hanno avuto un ruolo nella repressione delle proteste anti governative iniziate oltre quattro mesi fa nel grande Paese del Medioriente, ma anche per l'aiuto militare a Mosca nella guerra in Ucraina.

Il pugno duro della Repubblica islamica sui manifestanti è stato regolarmente criticato dal mondo occidentale scatenando l'ira degli ayatollah che si sono scagliati contro Europa e gli Usa accusandoli di interferire negli affari interni dell'Iran.

Hossein Amirabdollahian ha definito la decisione europea "emotiva" parlando ancora una volta di "interferenza non convenzionale". Voler inserire i Pasdaran, Corpo militare a difesa della Repubblica sciita, nella lista delle organizzazioni considerate terroristiche è vista come una linea rossa da non varcare, aveva detto anche il nuovo ambasciatore iraniano a Roma. “Le conseguenze saranno pesanti” ha minacciato il ministro.

Teheran ha duramente contestato l'emendamento recentemente approvato dal Parlamento europeo che chiede l'inserimento delle Guardie nella lista nera dei gruppi armati pericolosi per il mondo, tanto da formulare "un piano urgente" e chiudere lo stretto di Hormuz alle navi commerciali europee come ritorsione per la decisione approvata da Strasburgo. Lo ha confermato il vice presidente della Commissione parlamentare per gli Affari Interni Mohammad Hassan Asfari.