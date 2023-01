Iran, altre 3 condanne a morte, 26 anni al calciatore Azadani. Critiche dal figlio dello Shah

Tre persone sono state condannate a morte per l'uccisione di membri delle forze di sicurezza ad Isfahan durante le proteste in corso da quasi 4 mesi in Iran. Saleh Mirhashemi Baltaghi, Majid Kazemi Sheikhshabani e Saeed Yaghoubi Kordsofla sono accusati di "attacco terroristico armato" e di avere sparato uccidendo tre membri delle forze di sicurezza, come riporta Irna. Sono stati condannati alla pena capitale per "muharebeh" (inimicizia contro Dio) per avere "minato la sicurezza del paese". Il fatto accaduto il 25 novembre scorso.

Saleh Mirhashmi è un campione di karate, la mente va a una delle ultime vittime di impiccagione anch'egli campione di karate, Mehdi Mohammad Karami, a nulla era valo l'appello straziante dei genitori sui social.

Nell'ambito dello stesso reato è stato condannato a 26 anni di carcere il calciatore Amir Nasr Azadani, già condannato a morte il mese scorso, ora è riconosciuto colpevole dell'assassinio dei tre uomini della milizia paramilitare basji e di altri due reati commessi durante le proteste. Un altro uomo è stato condannato a più di 2 anni di prigione, mentre un terzo è stato assolto. Il calciatore molto popolare in Iran vanta 17 presenze nel principale campionato iraniano di calcio dove ha vestito le maglie di Rah Ahan e Tractor.

Oltre alla pena capitale, le tre persone hanno ricevuto anche una condanna a 10 anni di reclusione per appartenenza al gruppo dissidente Mojahedin del popolo iraniano (Mko). Secondo Irna, i condannati possono presentare appello contro la sentenza.

Le condanne, alle quali gli imputati possono ancora opporsi in appello, portano a una ventina il totale delle persone condannate a morte in relazione alle proteste. Di queste condanne, quattro sono state eseguite e altre due sono state sospese dopo che la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati. Questa mattina presto, molte persone si sono radunate davanti al carcere di Rajaeishahr nella città di Karaj, dopo notizie della probabile esecuzione dei due giovani manifestanti condannati a morte per aver preso parte ai disordini. Sono almeno 20000 secondo le ong per i diritti umani i manifestanti detenuti durante questi quattro mesi.