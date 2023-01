Iran: Usa condannano fermamente le esecuzioni di manifestanti

Si allunga la lista di condanna internazionale al regime degli ayatollah per le esecuzioni di manifestanti nelle proteste, gli ultimi due a finire sulla forca, un campione di karate e un allenatore volontario di bambini: dopo la condanna dell'Unione Europea anche l'amministrazione Biden ha fatto sapere di condannare fermamente le impiccagioni in Iran.

E arriva anche la voce della Gran Bretagna. L'esecuzione di Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini da parte del regime iraniano è "aberrante". Lo denuncia in una nota il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, che ribadisce il no del suo Paese alla pena di morte in ogni circostanza e parla dell'"ennesima risposta sproporzionata al popolo iraniano che protestava legittimamente contro l'oppressione". "L'Iran deve immediatamente interrompere tutte le esecuzioni e porre fine alla violenza contro il suo stesso popolo", scandisce il responsabile della diplomazia di Londra .

A mezzogiorno all'ambasciata iraniana a Roma verranno consegnate le 300mila firme raccolte con la petizione lanciata da La Stampa per chiedere di salvare la vita a Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre bambini piccoli condannata a morte. Davanti alla rappresentanza diplomatica in Via Nomentana saranno portate le scatole con le sottoscrizioni dell'appello in cui si chiede "il rispetto dei diritti di tutti coloro che da giorni manifestano pacificamente e nonostante questo vengono brutalmente repressi e e ingiustamente arrestati".Fahimeh, per 34 giorni compagna di cella dell'italiana Alessia Piperno, è stata condannata a morte per aver sferrato calci a un paramilitare Basiji durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini.