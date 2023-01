Israele, governo di Netanyahu prende misure contro Anp e Ong. Palestinesi: non fermerà nostra lotta

Il governo di Benyamin Netanyahu, in uno dei suoi primi atti da quando è salito al potere, ha annunciato oggi una serie di misure punitive nei confronti dell'Autorità nazionale palestinese e di Ong attive in Cisgiordania. La mossa è stata giustificata con la decisione dell'Anp di ''rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia'' a proposito dell'occupazione israeliana in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, ''e di ingaggiare così una guerra politico-legale'' con Israele. ''Non siamo disposti - ha spiegato l'esecutivo di Netanyahu - a restare a mani conserte''.

Tra le misure nei confronti dell'Anp, Israele ha annunciato che tratterrà dalle tasse che raccoglie per i palestinesi le quote che l'Anp stessa destina ''alle famiglie dei terroristi'', e che inoltre da quei fondi la somma di 139 milioni di shekel sarà versata alle vittime israeliane del terrorismo.

Israele quindi bloccherà anche ''i progetti di espansione edilizia palestinese nell'area C della Cisgiordania (quella sotto controllo israeliano, ndr) portati avanti in contrasto con gli accordi internazionali''.

Ministro degli esteri Ely Cohen: “Israele esigerà un prezzo per ogni tentativo di danneggiarlo”

"La serie di misure che Israele ha deciso oggi sono rivolte a rendere chiara una cosa: Israele esigerà un prezzo per ogni tentativo di danneggiarlo nell'arena internazionale". Lo ha detto il ministro degli esteri Ely Cohen. "L'Anp - ha aggiunto - non è interessata ad una soluzione né ad un miglioramento della situazione dei palestinesi. Tutto quello che le interessa è danneggiare Israele".

Palestinesi: “Non ci impediranno di portare avanti la nostra lotta”

Le sanzioni annunciate oggi dal governo israeliano "non scoraggiano il nostro popolo e la nostra leadership e non ci impediranno di portare avanti la nostra lotta politica, diplomatica e legale" per garantire una protezione internazionale ai palestinesi e mettere fine alla occupazione militare. Lo ha affermato il ministero degli Esteri palestinese, citato dalla agenzia Wafa.

Il testo include anche un appello agli Stati Uniti affinché compiano un intervento "serio e concreto" per bloccare i programmi di Benyamin Netanyahu "che sono ostili al nostro popolo e alla pace".