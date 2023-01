Israele, l'hi-tech contro Netanyahu

Un'ora di sciopero generale in tutto il Paese. Il tempo per centinaia di dipendenti di aziende dell'alta tecnologia israeliana di scendere in strada e manifestare contro il progetto di riforma della Giustizia del governo Netanyahu.

"Niente democrazia, niente high tech" - si leggeva su cartelli e striscioni. Perchè se Israele sceglie quella che è considerata da molti una svolta anti democratica, il settore che da più di dieci anni rappresenta la forza dell'economia israeliana vedrà una diminuzione di investimenti: capitali e persone lasceranno il Paese. E' in sofferenza quella che da anni viene definita la start-up nation, uno dei centri più importanti al mondo per l'innovazione tecnologica. La crescita rallenta e potrebbe definitivamente invertire la rotta.

Ma al momento Benjamin Netanyahu non recede. Anzi, si prepara a un nuovo affronto verso la stessa Corte Suprema che la settimana scorsa ha decretato che uno degli alleati più importanti del premier, Aryeh Dery, leader del partito ortodosso Shas, non possa ricoprire il ruolo di ministro: licenziato dal ruolo di titolare di dicastero potrebbe partecipare comunque alle riunioni del governo come osservatore.

Dopo la grande mobilitazione di sabato scorso, altre sono in programma. La protesta non si ferma.