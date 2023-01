Istat: Pil in calo dello 0,1% nel quarto trimestre, ma nel 2022 è cresciuto del 3,9%

Nel quarto trimestre del 2022 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e cresciuto dell’1,7% in termini tendenziali.

Nel fornire la stima, l'istituto di statistica comunica che il Pil 2022 corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 3,9% rispetto al 2021.

Il segno meno dunque, registrato dal Pil italiano nel quarto trimestre (-0,1%), dopo sette trimestri consecutivi di crescita, porta comunque il 2022 a chiudere a +3,9% con un trend che - spiega l'Istat - mostra come la nostra economia "continua, a ritmi meno sostenuti rispetto ai trimestri precedenti, il suo sviluppo".

Ma soprattutto è un dato più positivo di quello stimato dal governo che, nella Nadef (Nota di aggiornamento al DEF) ha indicato per lo scorso anno una crescita del 3,7%. Il dato appena annunciato invece coincide perfettamente con la valutazione fornita la scorsa notte dal Fondo Monetario Internazionale che, nell'aggiornamento del World Economic Outlook, ha appunto fissato al 3,9% la crescita stimata per il 2022, rialzando a +0,6% le previsioni per l'anno in corso.

Polemica la reazione da parte dei consumatori. Un "dato negativo, per quanto atteso. Che si profilasse lo spettro della recessione era evidente, dopo il calo della produzione industriale di novembre: il problema è se il Governo è in grado di invertire subito la rotta", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. “Purtroppo temiamo che la manovra, troppo prudente e poco incisiva, non possa dare quella spinta alla crescita che servirebbe al Paese”.

Intanto arrivano notizie confortanti anche per quanto riguarda l'Eurozona. Nel quarto trimestre del 2022, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,1% ed è rimasto stabile nell'Ue, rispetto al trimestre precedente, come rivela una stima preliminare messa a punto dall'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

Nel terzo trimestre del 2022 - si ricorda - il Pil era cresciuto dello 0,3% sia nell'Eurozona che nell'Ue; rispetto al quarto trimestre 2021, la crescita è del +1,9% nell'Eurozona e del +1,8% nell'Ue.

"Buone notizie: l'area dell'euro ha evitato una contrazione nell'ultimo trimestre del 2022. Continuiamo ad affrontare molteplici sfide, ma le prospettive per quest'anno sembrano un po' più rosee oggi rispetto all'autunno", scrive in un Tweet il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando i dati economici pubblicati dall'Eurostat.