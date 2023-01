Istat: decelera l'inflazione, resta l'incertezza sulle prospettive

“L'incertezza legata alle prospettive di crescita in rallentamento rendono cauti consumatori e imprese che producono beni di consumo e che si aspettano una riduzione dei prezzi”, lo afferma l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022. La produzione industriale segna un nuovo calo : a novembre 2022 si stima che diminuisca dello 0,3% rispetto ad ottobre. Mentre su base annua la decrescita è più marcata e segna un -3,7% rispetto a novembre 2021 (in cui eravamo ancora in pandemia). Nella media del trimestre settembre-novembre 2022 il livello della produzione industriale diminuisce dell'1% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice della produzione industriale, spiega l'Istat, a novembre 2022 rispetto al mese precedente cresce solo per i beni strumentali (fabbricazione di macchine e motori, la fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo, la fabbricazione di autoveicoli), se segnano un pallido +0,1%. Mentre cala fortemente la produzione di energia (-4,5%) e più moderatamente quella dei beni di consumo (-0,4%) . Anche rispetto a un anno fa crescono solo i beni strumentali (+1,8%), diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,6%) e in misura molto marcata l'energia (-16,2%). Sempre su base annua, tra i settori di attività economica che registrano variazioni positive si segnalano la fabbricazione dimezzi di trasporto e di elettronica (+7,3%), la produzione di farmaceutici (+6,4%) e di altri macchinari e attrezzature (+2,4%). Le flessioni più ampie si registrano nella fornitura di energia elettrica e gas (-17,1%) , nell' industria del legno, della carta e della stampa (-10,8%) e nella fabbricazione di prodotti chimici (-8,6%). A novembre l'indice della produzione industriale “continua a ridursi, seppure con una intensità minore rispetto ai due mesi precedenti” (quando era stato superiore all'1%), commenta l'Istat.

Rispetto all'area euro , la differenza dei prezzi al consumo “si è ampliata ulteriormente , superando il 3%, per effetto della maggiore crescita in Italia dei listini dei beni energetici e degli alimentari”.

“Si profila lo spettro della recessione”, afferma il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, commentando i dati Istat. “Serve un cambio nella politica economica del governo”. E aggiunge: “bisogna puntare sulla crescita, perché solo se si crea ricchezza si può poi ridistribuire, ma per far ripartire la crescita bisogna ridare capacità di spesa alla famiglie. Solo se decollano i consumi le imprese possono tornare a produrre a pieno regime, altrimenti non avranno ordinativi. Se i consumatori non acquistano, le imprese non producono", conclude Dona.

“Inflazione alle stelle e caro-bollette continuano ad affossare l'industria italiana”, lo afferma il Codacons. “Dopo il commercio anche l'industria continua a subire gli effetti negativi della crisi in atto nel nostro Paese”, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Crolla la produzione per i beni di consumo, soprattutto per quelli durevoli. Un pessimo segnale per la nostra economia che dimostra ancora una volta come bollette e prezzi rappresentino una seria minaccia per il Paese”, conclude Rienzi.