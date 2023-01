La disoccupazione è stabile e tra i giovani cala al 23%. Ma gli occupati scendono di 27mila unità

Dopo due mesi di crescita, torna a diminuire l’occupazione in Italia mentre il tasso di disoccupazione totale rimane stabile al 7,8% rispetto a quello giovanile che cala 0,6 punti. Lo rileva l’Istat nell’elaborazione dei dati di novembre 2022, mese in cui salgono gli inattivi sfiorando quota 50mila.

Nello specifico, considerando la forbice tra i 15 e i 64 anni, l’aumento degli inattivi è salito dello 0,4%, pari a 49mila unità.

Rispetto a novembre 2021, è diminuito sia il numero di persone in cerca di lavoro (-13,2%, pari a -298mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,0%, pari a -125.000).

Confrontando i dati del mese dell'anno precedente il numero di occupati viene superato dell'1,2% (+278mila unità). L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età anche se pagano pegno quelli della forbice 35-49 anni per effetto della dinamica demografica negativa.

L’occupazione scende in particolare per effetto del calo dei dipendenti permanenti: è stato registrato un calo dello 0,1% su base mensile, pari a -27mila contratti a tempo indeterminato.

L'occupazione è in calo per donne, dipendenti permanenti e 35-49enni. Discorso inverso per gli uomini, dipendenti a termine, gli autonomi e i 15-24enni. In totale, il tasso di occupazione scende al 60,3% (-0,1 punti).

La diminuzione congiunturale del numero di occupati, registrata a novembre, è frutto del calo dei dipendenti permanenti (-0,6%) che si contrappone all'aumento dei dipendenti a termine (+2%) e degli autonomi (+0,1%). Il totale dei dipendenti rimane tuttavia superiore a quello di novembre 2021 di 314mila unità. Il numero degli indipendenti è invece inferiore di 36mila.

Confrontando il trimestre settembre-novembre con quello precedente giugno-agosto, si registra un incremento del numero di occupati (+0,1%, pari a +27mila unità).