Italia - Giappone, la premier Meloni: "Interscambio di 12 miliardi di euro, è partner strategico"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del Giappone Fumio Kishida.

“Abbiamo avuto un lungo colloquio partendo dagli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone che hanno un interscambio di 12 miliardi di euro l’anno”, ha riferito la premier Meloni al termine dell’incontro.

“Ricordo l’avvio il 9 dicembre insieme con il Regno Unito di un programma teso a sviluppare un veicolo di sesta generazione sui settori civili e di ambito di ricerca scientifica – ha precisato la presidente del Consiglio - e concordato di elevare le nostre relazioni al rango di partenariato strategico, un passo significativo ed un rafforzamento dei nostri contatti con l’apertura di nuove opportunità”.

Dall’incontro tra la premier italiana e il primo ministro giapponese è emerso anche il pieno appoggio a Kiev.

“Oltre a garantire tutto il sostegno all’Ucraina, vogliamo lavorare con la presidenza giapponese su alcune priorità proposte dal Giappone, come la tutela dell’ordine internazionale basato sulle regole, il rafforzamento della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento, la lotta ai cambiamenti climatici. Sono tutte sfide sulle quali c'è molto lavoro da fare, approfondiremo queste materie, le questioni legate alla politica internazionale, partendo dalle conseguenze della guerra in Ucraina”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

“Le questioni da discutere sono tantissime, ma le posizioni sono molto allineate”, i rapporti tra Italia e Giappone fanno un’ulteriore “passo avanti”, ha sottolineato la presidente del Consiglio.

“Abbiamo parlato del programma missilistico e nucleare nord coreano che continua a destare molta preoccupazione”, ha aggiunto la premier Giorgia Meloni.

“Il nostro lungo colloquio dimostra ancora una volta che il Giappone, nonostante la distanza geografica che apparentemente ci divide, rimanga non solo una nazione amica ma un partner di importanza centrale e strategica per gli interessi dell’Italia”, ha spiegato la premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro.

“Abbiamo avuto un lungo colloquio sugli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone”, ha rimarcato il presidente del Consiglio.

Anche il primo ministro del Giappone ha risposto entusiasta all’incontro con la premier italiana. “Ringrazio la premier Meloni per l’accoglienza calorosa. Il Giappone e l’Italia condividono i valori fondamentali. Ora i nostri paesi sono partener strategici ed io desidero rafforzare ancora di più i nostri rapporti”, ha detto Kishida.

“I paesi del G7 condannano la minaccia atomica e difendono lo stato di diritto, in più siamo coesi contro l’invasione russa a sostegno dell’Ucraina – ha aggiunto il primo ministro giapponese-. Con Meloni abbiamo discusso delle nostre relazioni bilaterali, io ho parlato della nuova strategia di sicurezza del Giappone. Mi aspetto che la collaborazione avviata a dicembre anche con il Regno Unito stimoli ancora di più la collaborazione sul tema della sicurezza sia per l’Ucraina che nell’Indo-Pacifico”.

“Accolgo con gioia la collaborazione su diversi settori anche nel commercio e nello sviluppo”, ha poi aggiunto Kishida.

Riferendosi al progetto di Italia, Giappone e Regno Unito per la realizzazione del nuovo aereo Tempest, il premier giapponese ha detto di aspettarsi che tale accordo, che “rappresenta la base della nostra collaborazione per la sicurezza”, rappresenti un ulteriore stimolo per la cooperazione “sul tema della sicurezza sia per l’Ucraina che nell’Indo-Pacifico”.

Italia e Giappone, ha annunciato ancora Kishida a Roma, hanno raggiunto un accordo per creare un quadro “2+2”, in cui i rappresentanti degli Esteri e della Difesa dei due Paesi discuteranno delle politiche di sicurezza.

Kishida è stato ricevuto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella seconda tappa del suo tour in Occidente che servirà a preparare il terreno per il G7 di Hiroshima di maggio prossimo e che lo porterà anche negli Stati Uniti il 13 gennaio per incontrare il presidente Usa Joe Biden.