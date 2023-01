Jeremy Renner continua a postare messaggi confortanti dall'ospedale nel giorno del suo compleanno

Oggi l'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui ringrazia tutto lo staff dell'unità di terapia intensiva che lo sta assistendo, post in cui appare lui sdraiato sul letto e contornato da tutto il sorridente staff dell'unità ospedaliera.

Continuano a migliorare le condizioni di Jeremy Renner, l'attore che interpreta, tra gli altri ruoli, il supereroe del Marvel Cinematic Universe, “Occhio di Falco”, che proprio oggi compie 52 anni. Renner è rimasto vittima di un incidente con uno spazzaneve nella sua proprietà in Nevada il 2 gennaio scorso, ricoverato ed operato di urgenza. Le sue condizioni erano state definite gravi, ma come ogni supereroe che si rispetti il recupero sembra abbastanza veloce.

Nel post si legge:"Grazie al rinomato team di terapia intensiva medica per aver iniziato questo viaggio". Ma anche nei giorni scorsi l'attore si era subito premurato di mandare segnali positivi e rassicuranti ai suoi fan, postando prima una foto in cui si dichiarava di essere “troppo dolorante per scrivere” ma in cui voleva tranquillizzare tutti che stava bene.