Jeremy Renner è stato operato dopo l'incidente con lo spazzaneve

L'attore Jeremy Renner, che impersona Hawkeye nella saga Marvel degli Avengers, è ancora in condizioni critiche ma stabili in un ospedale del Nevada dopo l'incidente con lo spazzaneve in cui ha riportato un trauma toracico e lesioni ortopediche, come confermato dalla sua portavoce Samantha Mast e da autorità locali. Ora è in terapia intensiva dopo essere stato operato lunedì.



"La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo di Washoe, al sindaco di Reno Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock", si legge nella dichiarazione. “È inoltre incredibilmente colpita dall'amore e dal sostegno di fan”



Renner, 51, venne nominato comi miglior attore agli Oscar nel 2008 per "The Hurt Locker," che vinse come miglior film, e ha poi ricevuto un'altra candidatura come non protagonista per "The Town" nel 2010. È comparso in molti film Marvel, in due "Mission: Impossible", in "Arrival" e in "American Hustle".



L'attore ha da anni una casa nella contea di Washoe, in Nevada, secondo il Reno Gazette Journal. In quella zona nel nord del Nevada ci sono state abbondanti nevicate alla vigilia di Capodanno.



A dicembre Renner ha fatto dei post sui social dedicati al maltempo. "Le nevicate sul Lago Tahoe non sono uno scherzo", aveva twittato, mostrando un veicolo coperto di neve.



L'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha dichiarato di aver soccorso una persona che aveva subito "un infortunio traumatico nell'area di Mt. Rose Highway a Reno, Nevada" domenica mattina alle 9. Ha detto che l'uomo era l'unico coinvolto nell'incidente. E che è stato trasportato in ospedale con soccorso aereo.