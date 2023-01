Il messaggio di Jeremy Renner: "Queste oltre 30 ossa rotte diventeranno più forti"

Renner, star degli Avengers, è stato investito dal suo 'gatto delle nevi' fuori dalla sua casa nella zona del Lago Tahoe mentre ripuliva un vialetto. Lo spalaneve ha cominciato a muoversi lentamente da solo e lo ha travolto schiacciandogli una gamba mentre l'attore cercava di risalire al volante.

Ha subito una serie di interventi chirurgici a causa di un trauma toracico contusivo e diverse lesioni ortopediche. "I danni al torace erano così gravi che è stato ricostruito in sala operatoria", ha riportato RadarOnline. Altre operazioni saranno necessarie per rimetterlo in piedi, ma i medici preferiscono distanziarle per lasciare all'organismo il tempo di riprendersi naturalmente.

Da pochi giorni è tornato a casa e aggiorna i fan regolarmente sui suoi progressi anche se una fonte a lui vicina ha detto alla stampa che ci vorranno almeno due anni prima di tornare alla normalità.

"Gli allenamenti mattutini, i propositi - scrive ancora Renner - sono cambiati del tutto in questo particolare nuovo anno…. Nato da una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente trasformatosi in amore. Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e la premura per me e la mia famiglia…. Tanto amore e apprezzamento a tutti voi" ha concluso.