Jeremy Renner riappare sui social dopo l'incidente e ringrazia

Jeremy Renner, che domenica ha avuto un grave incidente con uno spazzaneve, è ricomparso sui social per ringraziare i suoi follower dall'ospedale dove è ricoverato. L'attore di "The Avengers" ha condiviso una foto in cui sembra ferito al volto. "Grazie a tutti per le parole gentili. Sono troppo conciato male per scrivere. Ma esprimo a tutti il mio amore". L'incidente è avvenuto domenica mentre l'attore, 51enne, puliva i vialetti della sua casa a Reno, in Nevada. Dopo l'incidente è stato trasportato in aereo in un vicino ospedale dove è stato operato . Come riportato dalla Cnn, Renner ha finora subito due interventi chirurgici per curare le ferite riportate, tra cui "trauma toracico da corpo contundente e lesioni ortopediche".

Renner è anche comparso in due film di "Mission Impossible" con Tom Cruise ed è stato candidato a due Oscar come attore non protagonista in "The Town" e come miglior attore in "The Hurt Locker".

