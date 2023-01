Joe Biden omaggia Martin Luther King: "Il suo sogno non si è ancora realizzato"

"Il sogno di Martin Luther King non si è ancora realizzato" e per questo è necessario continuare a scegliere e combattere per la democrazia in questo "momento di svolta" per gli Stati Uniti e il mondo. Con queste parole Joe Biden omaggia il leader dei diritti civili in quello che sarebbe stato il suo 94mo compleanno, nel giorno in cui negli Stati uniti si celebra una festività nazionale in suo onore. Lo fa dalla Ebenezer Baptist Church, la chiesa di Atlanta dove il reverendo predicava.

Il presidente vola in Georgia cercando di dimenticare, almeno temporaneamente, lo scandalo delle carte segrete trovate in uno dei suoi ex uffici e nella sua casa in Delaware. "Ho parlato davanti a regine e capi di stato, ma non mi sono mai sentito così intimidito come davanti a voi", dice Biden, il primo presidente in carica a prendere parte alla messa della domenica nella famosa chiesa. Ricorda ai presenti che Luther King è sempre stato un suo eroe insieme a Bob Kennedy. "Ammiravo John Kennedy ma non potevo immaginarlo seduto al mio tavolo, Bob invece sì", racconta strappando una risata ai fedeli presenti.