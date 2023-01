JPMorgan Chase vuole finanziare la Serie A. Fino ad 1 miliardo di euro per i diritti tv

Si profila una rivoluzione all'orizzonte della Serie A di calcio, secondo l'agenzia di stampa Reuters la multinazionale finanziaria americana JPMorgan Chase, la più grande banca del mondo, avrebbe scritto al massimo campionato di calcio italiano per esprimere un interesse preliminare a sostenere lo sviluppo del business dei media della Serie A. Secondo le fonti di Reuters, JPMorgan sarebe in grado di fornire un finanziamento bancario compreso tra 700 milioni e 1 miliardo di euro. La garanzia a sostegno del finanziamento sarebbe data dai diritti. Sia JPMorgan Chase che la Serie A hanno rifiutato di commentare.

I diritti mediatici rappresentano attualmente circa la metà dei ricavi dei club della Serie A che però , come per gli altri campionati di calcio europei, sono molto minori rispetto a quelli della Premier League inglese.

Non è la prima volta che la banca americana si interessa del calcio europeo: ci aveva provato già nel 2021 quando si era offerta di sostenere i club calcistici che volevano lanciare la Super League europea. Come è noto il progetto è fallito a causa di una tempesta di proteste da parte di tifosi, dei governi e dei vertici stessi della Uefa.

Non è certo la prima volta che i fondi internazionali si propongono di finanziare il calcio italiano attraverso la gestione dei diritti tv: solo pochi mesi fa Searchlight Capital, con sede a New York, e un gruppo di fondi guidati da Carlyle Group avevano espresso un interesse preliminare per l'acquisto dei diritti e secondo le fonti di Reuters si sarebbe fatto avanti anche Apollo Global Management.

La lega di Serie A dovrà valutare nelle prossime settimane se e quale proposta accettare tra quella dei fondi o di JPMorgan Chase.