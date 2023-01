Juventus, tonfo in borsa dopo la penalizzazione. Il prezzo del gas torna a scendere

L'indice Ftse Mib di Milano è in calo (-0,60%), mentre nel resto d'Europa i listini sono attorno alla parità (Francoforte e Parigi -0,04%, Londra +0,25%). Poco mossi anche i future che anticipano l'avvio di Wall Street.

La scorsa settimana si è chiusa quasi in parità, dopo gli iniziali progressi e il calo di giovedì dopo le dichiarazioni di Christine Lagarde, presidente della Bce, sulla necessità di continuare con i rialzi dei tassi.

A pesare sul calo di Milano è la distribuzione dei dividendi da parte di due grandi società, Snam (-3,48%) ed Enel (-3,84%). Oggi volta che c'è uno stacco cedole i titoli scendono, perché il prezzo precedente incorporava il valore dei dividendi.

Scende invece per motivi sostanziali la Juventus. A metà seduta -6%, dal -9 iniziale; ad avvio seduta è stata sospesa per eccesso di ribasso. Questo dopo che la Corte Federale di Appello della Figc ha disposto una penalizzazione di 15 punti per la squadra nell'ambito del processo sulle plusvalenze.



Tra i maggiori rialzi, invece, Intesa Sanpaolo, +2,18%, titolo più scambiato oggi. Fa meglio solo Italgas, +2,71%, bene anche A2A (+1,76%).

In evidenza anche il gas: interrompe la tendenza al rialzo dell'ultima settimana, quando però partiva da 55 euro al megawattora, il minimo dal novembre 2021. Oggi è a 64,2 euro, -4%.

Continua invece la salita del petrolio che con il Brent a 88,45 dollari al barile (+0,92%), 11 dollari in più rispetto ai valori di inizio anno.

Sul fronte valutario l'euro si rafforza rispetto al dollaro, per le aspettative di nuovi rialzi della Bce. Ora per comprare un euro servono 1,09 dollari, negli ultimi 3 mesi si è apprezzato del 10,5 sul dollaro%.

Oggi alle 16 si attendono i dati sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona, domani gli indici dei direttori acquisti su manifattura e servizi e giovedì sul Pil negli Stati Uniti.