Kathy Hochul giura, la prima governatrice donna eletta a New York

Kathy Hochul ha giurato come governatore di New York. Dopo essere diventata la prima donna a ricoprire questo ruolo, quando ha sostituito il dimissionario Andrew Cuomo - travolto da una serie di accuse di molestie sessuali - la nuova governatrice adesso ha raggiunto un altro primato: è il primo governatore donna eletto. La conferma al suo mandato è arrivata alle elezioni di midterm, a novembre.

Vestita in completo bianco, in omaggio al ruolo delle donne, Hochul ha prestato giuramento ufficiale, davanti a una platea formata dai rappresentanti di tutte le comunità. Terminato il giuramento, tutto il pubblico si è alzato in piedi per tributarle un lungo applauso.

Dal 24 agosto 2021 ha assunto il posto del dimissionario Cuomo succedendogli come 57ª Governatrice. Ha vinto un intero mandato da governatore nel 2022 contro il candidato repubblicano, Lee Zeldin.

Durante la campagna per il Congresso la Hochul si è distinta per la sua agguerrita tutela del programma sanitario Medicare.

Kathy Hochul è tra le fondatrici di Kathleen Mary House, una casa per la protezione di donne e bambini vittime di violenza domestica. Ha anche co-fondato la Village Action Coalition.

E' stata membro della Camera dei rappresentati dal 2011 al 2013 e poi si è presentata, nel 2014, con Andrew Cuomo, diventandone sua vice, per lo stato di New York.