Kenya, si rovescia una barca, 3 vittime. Salvi gli italiani a bordo

Coinvolti anche turisti italiani in un grave incidente a largo della spiaggia di Garoda, a Watamu, affollata località balneare in Kenya sulla costa dell'Oceano Indiano. Si contano almeno tre morti, turisti keniani: un bambino, una bambina e una donna. Gli italiani che erano a bordo sono tutti in salvo: una di loro è in ospedale, le sue condizioni vengono definite “non gravi”.

La Farnesina sta monitorando la situazione, in contatto con l'ambasciata italiana a Nairobi.

Tutto è accaduto quando un'imbarcazione con a bordo una quarantina di turisti si è ribaltata durante un'escursione alla ricerca di delfini oltre la barriera corallina. Chi era a bordo si è gettato in mare, ma "nessuno indossava il giubbotto salvagente", come scrivono fonti locali. "Altre imbarcazioni vicine si sono portate sulla scena dell'incidente, facendo salire a bordo i malcapitati, ma alcuni turisti keniani non ce l'hanno fatta". Testimonianze ancora prive di dettagli descrivono le vittime come una donna keniana, una bambina e un bambino. E ancora: "Gli italiani a bordo hanno raggiunto la riva grazie anche al pronto intervento delle guardie marine del Kenya Wildlife Service. Un turista è stato rianimato sulla spiaggia, altri sono stati curati per lievi contusioni al Garoda Resort". Il Consolato onorario di Malindi ha subito seguito la vicenda, controllando che i connazionali con problemi fossero ricoverati negli ospedali di Malindi e Watamu.

"Non ci sono dispersi", conferma un dipendente del Garoda Resort di Watamu.