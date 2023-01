Kim Kardashian a spasso con la maglia vintage della Roma. E la Lazio risponde

Occhiali da sole extra large, pantaloncini da corsa, scarpe da ginnastica e… maglia della Roma. Così vestita, Kim Kardashian è stata immortalata per le strade di Los Angeles facendo impazzire i tifosi della squadra di calcio italiana. Anche perché non indossava una semplice maglietta giallorossa ma quella risalente alla stagione 1997/1998, la prima dell'era Zeman, in cui cominciò davvero a brillare la stella di Francesco Totti. Pare che le sia stata donata nel 2021 in occasione della sua visita ai Musei Vaticani.

La showgirl, modella e imprenditrice americana, con un patrimonio stimato di circa 1.8 miliardi di dollari, protagonista di reality show e forte di un seguito di 342 milioni di follower sui social, è stata immortalata in compagnia della star NBA Tristan Thompson mentre andava a vedere una partita di basket. Il suo look non è certo passato inosservato, soprattutto ai tifosi della Roma che non hanno perso l'occasione di commentare gli scatti.

"È più attaccata alla maglia Kim che Zaniolo", scrive qualcuno mentre tanti postano le foto dei loro cimeli giallorossi recuperati dagli armadi.