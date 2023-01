"L’arresto di Messina Denaro sia un punto di partenza e non di arrivo"

Prof. Musacchio, cosa rappresenta in questo momento storico la cattura di Matteo Messina Denaro?

Rappresenta sicuramente un successo da parte dello Stato ma, come ho già detto più volte, la lotta alla mafia non termina qui. Le cosche si riorganizzeranno rapidamente. Per questo lo Stato non può e non deve abbassare la guardia. Mi piace tuttavia rilevare - rivolgendomi soprattutto ai più giovani - che alla fine i mafiosi, quando lo Stato s’impegna con le sue migliori risorse, sono destinati alla sconfitta. È una bellissima giornata per il nostro Paese perché ci fa comprendere che le mafie se si vuole si possono sconfiggere. La vittoria dello Stato sarà perfezionata però solo quando capiremo come abbia fatto Messina Denaro a restare latitante per trent’anni. Chi l’ha coperto? Chi l’ha fiancheggiato? Cosa ci dirà della stagione stragista e della trattativa Stato-mafia? Se avremo risposte a questi interrogativi, allora potremo dire di essere di fronte ad una vittoria piena a parte dello Stato.

Come cambierà ora l’organizzazione di Cosa Nostra siciliana?

Le cosche si riorganizzeranno e la cupola sarà riformata con il suo nuovo capo. Uno dei possibili candidati potrebbe essere Giovanni Motisi il killer del commissario Beppe Montana. È inserito nella lista dei criminali più ricercati d'Europa. Sicario di fiducia di Totò Riina, secondo le dichiarazioni di Calogero Ganci, collaboratore di giustizia, era presente in Cosa Nostra nel momento in cui si era discusso di assassinare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Vicino a Bernardo Provenzano e allo stesso Messina Denaro. Cosa Nostra, benché oggi duramente colpita, resta ancora molto pervasiva. Le ultime indagini della DDA di Palermo hanno dato conferma di rapporti tra Cosa Nostra e gli “scappati” o “americani”, in altre parole i perdenti della guerra di mafia contro i corleonesi. Molti di loro, tornati a Palermo, hanno recuperato l’antico potere mafioso, forti anche degli storici rapporti con i boss d’oltreoceano, stringendo addirittura accordi con l’ala corleonese. Vedremo presto cosa accadrà.

Com’è possibile che un boss di quel calibro fosse in cura da oltre un anno a Palermo e nessuno se ne sia mai accorto?

L’arresto avvenuto a Palermo conferma quanto ho più volte affermato: “i boss non lasciano mai il proprio territorio”. Messina Denaro ha trascorso tutta la sua lunghissima latitanza in Sicilia. Ha avuto intorno a sé una rete di protezione e di complicità molto ampia. L'ex Procuratore aggiunto di Palermo (oggi alla DNA) Teresa Principato aveva parlato di “una rete occulta a sua protezione fatta di boss, faccendieri, politici, funzionari di Stato e persino membri della massoneria”. Quando ci riferiamo a Matteo Messina Denaro dobbiamo comprendere che siamo di fronte ad un soggetto che è a conoscenza dei segreti nascosti e indicibili del periodo stragista e del rapporto tra Stato e mafia. Non dimentichiamoci di quest’aspetto non trascurabile.

Trent’anni fa, sempre a Palermo, era arrestato Totò Riina, oggi Matteo Messina Denaro. È stata fatta finalmente giustizia per le tantissime vittime di mafia?

Oggi finalmente giustizia è fatta! L’ultimo boss pagherà per quelle stragi. Salderà il conto allo Stato per tantissimi omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Santino, strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia, per le stragi del 1992, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e agli uomini delle loro scorte, e per gli attentati del 1993 a Milano, Firenze e Roma. Messina Denaro era l’ultimo boss mafioso di “primaria rilevanza” ancora ricercato. È stato fatto un passo in più per confortare le tante famiglie delle vittime di mafia. Credo tuttavia che tutti quei servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita alla lotta contro la mafia saranno rispettati quando consegneremo alla giustizia non solo l’ultimo boss stragista di “Cosa Nostra” ma anche i mandanti di quegli omicidi e di quelle stragi. Ora lo aspetta il 41bis. Spero si riparta da qui per rafforzare una nuova lotta alle mafie senza confini e senza esitazioni.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.