La capitana azzurra della ginnastica ritmica: "La squadra non si chiamerà più Farfalle"

A seguito del commissariamento dell'accademia di Desio, anche Emanuela Maccarani, allenatrice della ritmica, è stata deferita insieme alla sua collaboratrice, Olga Tishina.

Intanto, si difende, raccontando la sua verità in una intervista al Corriere della Sera: "L'opinione pubblica mi vede come la cattiva della storia: come può la Federginnastica, a questo punto, non mandarmi via? Ma chi mi conosce, sa chi sono. Non trovo un senso ma capisco che c'è una nuova sensibilità verso body shaming, bullismo, abusi, violenza verbale. E c'è chi ha ritenuto di farci un investimento. Con i social, poi, viaggia tutto velocissimo - dice Maccarani - Ho letto frasi identiche nello scandalo della ginnastica in Svizzera e negli Usa: maialino, sei grassa... Frasi che io non ho mai pronunciato. Vedo una regia mediatica, ora tocca alla ritmica. Giustissimo occuparsene, lo stavo già facendo sotto la mia direzione tecnica. Io preparo il giardino, le Farfalle arrivano e si posano: 11 mesi all'anno all'accademia, io sono lì per loro. Sono coach, non mamma, ma se qualcuna mi chiede un abbraccio non mi tiro indietro".