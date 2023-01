La Cina blocca i visti ai sudcoreani in rappresaglia alle misure di Seul

Come ritorsione per il rafforzamento dei controlli sanitari verso i passeggeri in arrivo dalla Cina, l'ambasciata di Pechino a Seul ha deciso di bloccare il rilascio dei visti d'ingresso di breve periodo ai cittadini sudcoreani.

"L'ambasciata cinese e i consolati sospenderanno l'emissione dei visti di breve periodo ai cittadini sudcoreani", si legge in una nota postata sull'account WeChat della rappresentanza diplomatica, in base "alle istruzioni" ricevute da Pechino.

La Cina, dopo lo stop alle restrizioni e la decisione di porre fine alla politica della tolleranza zero Covid, è alle prese con la peggiore ondata di contagi in tre anni di pandemia. Con l'apertura delle frontiere e e l'interruzione della quarantena per chi entra nel paese, sono molti i Paesi che hanno imposto controlli sanitari sui passeggeri provenienti dal Dragone, ritenuti discriminatori da Pechino, che si era già espressa sul punto definendoli inaccettabili.

Nella nota diffusa dall'ambasciata cinese a Seul, si legge anche che le misure decise "saranno adeguate in base all'annullamento delle restrizioni discriminatorie all'ingresso in Corea del Sud nei confronti della Cina".