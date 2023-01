La Cina riparte prima del Capodanno lunare: milioni di persone in viaggio

I massimi funzionari sanitari cinesi e i media statali hanno ripetutamente affermato che le infezioni da COVID stanno raggiungendo il picco in tutto il paese , minimizzando la minaccia ora rappresentata dalla malattia, in netto contrasto con il precedente regime di rigorose quarantene e blocchi quando la Cina gestiva il virus come “la peste bubbonica e il colera”, mentre adesso è declassato alla “Categoria B”.

Verso il Capodanno lunare

L'entrata in vigore degli allentamenti alla politica di tolleranza zero verso il virus giunge a poche settimane dal capodanno lunare, che quest'anno cade il 22 gennaio, e dall'inizio del "chunyun", ovvero il periodo di circa quaranta giorni durante il quale i cinesi si spostano all'interno del Paese per tornare nelle località di origine, o per andare in vacanza con la famiglia.

L'esodo e il contro-esodo (sono previsti oltre due miliardi di passeggeri sui treni cinesi nel primo capodanno dal 2020 senza restrizioni sanitarie) potrebbero innescare nuove ondate di contagi nel Paese, e le previsioni riflettono una situazione decisamente critica: il gruppo britannico di dati sanitari Airfinity ha stimato, nell'ultimo aggiornamento, che dal primo dicembre scorso ci siano state 35,6 milioni di infezioni nel Paese, e che i decessi siano stati 209 mila (contro i poco più di venti annunciati ufficialmente).

L'attuale ondata raggiungerà il picco il 13 gennaio prossimo, con 3,7 milioni di contagi al giorno, mentre il picco di decessi si verificherà dieci giorni più tardi, a quota 25 mila al giorno. Rimane invariata la stima di decessi entro la fine di aprile, a quota 1,7 milioni.

Se a Pechino il picco di contagi di questa ondata sarebbe già stato raggiunto, i ricoveri e le morti raggiungeranno il picco entro le prossime due settimane, su scala nazionale un nuovo picco di contagi è previsto per il 3 marzo prossimo, quando Airfinity stima 4,2 milioni di contagi.

La pressione a cui è sottoposto tutto il sistema sanitario e lo stress di obitori e forni crematori che ha fatto seguito agli allentamenti a livello nazionale hanno destato i dubbi della comunità internazionale sull'effettiva situazione nel Paese asiatico, in particolare per quanto riguarda i ricoveri, le terapie intensive e i dati dei decessi. Secondo i dati forniti da Pechino tra i ceppi del virus individuati nel Paese non ci sarebbe, però, il pericolo della diffusione di nuove varianti.