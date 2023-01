La mazza del gruppo Wagner entra alla Duma

Sergey Mironov, presidente del partito Russia Giusta, (partito di centrosinistra in passato oppositore di Putin, ma dal 2018 suo sostenitore e sostenitore dell'aggressione all'Ucraina), ha pubblicato un tweet in cui ringrazia il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, per avergli inviato un sinistro regalo.