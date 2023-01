La polizia israeliana ha ignorato l'ordine di rimuovere le bandiere palestinesi

Domenica scorsa il ministro della Pubblica sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir, leader del partito ultranazionalista Otzma Yehudit, ha ordinato alla polizia di rimuovere le bandiere palestinesi da tutti i luoghi pubblici. Esporla non è vietato da nessuna legge, ma polizia e l'esercito possono intervenire qualora ci sia una minaccia all'ordine pubblico.

Yehudit ha sottolineato che l'ordine "si basa sul fatto che esporre una bandiera palestinese è una forma di sostegno al terrorismo". L'ordine è stato emesso dopo i festeggiamenti, con bandiere palestinesi, tenuti per la liberazione, dopo 40 anni di prigionia, dell'arabo israeliano Karim Younis. Il ministro aveva ordinato di impedire ogni festeggiamento. In passato l'Alta Corte di giustizia israeliana si era pronunciata a riguardo, affermando che il diritto all'espressione non deve essere limitato, a meno che non vi sia quasi certezza di una grave e reale minaccia alla sicurezza pubblica.

Ogni venerdì a Gerusalemme est, nel quartiere di Sheikh Jarrah, si tiene una manifestazione per protestare contro gli sfratti che colpiscono la popolazione araba e contro gli insediamenti israeliani. I manifestanti, come documentato da molte foto, hanno sfidato l'ordine di Ben Gvir portando le bandiere in piazza: i media locali riportano che la polizia non è intervenuta.