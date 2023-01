La protesta davanti all’ambasciata iraniana a Roma contro le condanne a morte dei manifestanti

“Stanno uccidendo i nostri ragazzi giorno per giorno”. “No alla dittatura, no alla dittatura", "Non ci fermeremo, uniti vinceremo" e "Liberate i prigionieri politici". Queste le parole dei manifestanti che si sono ritrovati alle 12 di oggi davanti all'ambasciata iraniana a Roma. E soprattutto i manifestanti, molti iraniani che vivono in Italia, hanno chiesto “di isolare completamente il governo della Repubblica Islamica, sia a livello economico e politico. Le sanzioni finora applicate non hanno toccato i funzionari di questo governo che viaggiano liberamente mentre il popolo soffre”.

L’attivista di diritti umani e digitali, Pegah Moshir Pour, ha ricordato la campagna che permette di diventare “sponsor” di uno o più condannati a morte, è fiduciosa che questa rivoluzione porti ad un cambiamento ma chiede di non “spegnere i riflettori sull’Iran e su quello che succede ogni giorno in quel paese”.

L'attvista ha anche fornito un link su cui seguire l'aggiornamento dell'elenco dei prigionieri politici

https://www.ps752justice.com/political-sponsorship/list/