La Russa: "Io imparziale? Fini e Grasso fondarono due partiti"

"Per me è un punto d'onore. Essere rimasto me stesso senza mai rinnegare nulla e senza rinunciare a nulla. Fanfani, Fini, Bertinotti, Grasso, Spadolini, Casini: nel corso della loro presidenza hanno continuato a fare attività politica senza che nessuno sollevasse un mignolo. Fini e Grasso hanno addirittura fondato due partiti". Il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde così alle polemiche su come sta svolgendo il suo ruolo a Palazzo Madama, in una intervista al Corriere della Sera.

Scarsa terzietà? "A differenza di alcuni miei predecessori sono a capo di un partito e non sto per fondarne uno - prosegue- di mia spontanea volontà non faccio interventi a particolare commento dell'operato del governo, dei suoi singoli provvedimenti. Ho le mie idee sui temi di carattere generale, come per esempio la giustizia o l'immigrazione, ma cerco di tenermi a debita distanza dal commentare le scelte specifiche della maggioranza. Se qualche giornalista mi fa una domanda sul governo, se rispondo mi criticano, se non rispondo mi danno del maleducato. Ammetto - dice ancora - di avere uno stile, come dire, poco paludato. Io accetto critiche sul mio operato, sulle mie idee, pure su come presiedo l'Aula. Non accetto alcun tipo di critica, invece, su dove vado. E non mi arrendo davanti alle falsità".

“Il 25 aprile dove sarà?” Gli viene chiesto nell'intervista, e La Russa risponde: "Celebrerò la Festa della Liberazione dove decido io. Non so ancora dove sarò ma so dove non sarò, in uno di quei cortei di piazza spesso teatro di contestazioni. E dove se pure andassi qualcuno mi accuserebbe di essere un provocatore".