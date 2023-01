La strage dei migranti dell'Epifania: la bimba annegata aveva poco più di un anno

Aveva quasi un anno e mezzo e si chiamava Sara, la bambina morta ieri, affogata nel naufragio che ha coinvolto 35 migranti a largo di Lampedusa.

La piccola era di origine ivoriana e si trovava in viaggio con la madre, a bordo di un barchino lungo appena 7 metri, assieme ad altri in fuga da Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Sierra Leone e Burkina Faso.

Stando a quanto ricostruito, quando i soccorritori sono giunti all'altezza delle coordinate fornite per il salvataggio, il barchino era già affondato. Due pescherecci tunisini erano riusciti a trarre fuori dalle acque alcuni dei migranti e caricato a bordo le salme di un uomo e di una donna, entrambi 38 anni, e della bambina.

Quattro sono stati ritrovati in gravi condizioni, fra loro anche un neonato che stava per annegare. I soccorritori li hanno portati al poliambulatorio di contrada Grecale. Il piccolo per fortuna ora sta bene.

La Procura di Agrigento, con l'aggiunto Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.

I superstiti, fra cui 10 donne verranno ascoltati per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto durante la traversata e chi fosse alla guida di quel natante partito da Sfax.

La mamma della bimba deceduta attualmente si trova in stato di shock all'hotspot di contrada Imbriacola. E proprio dal centro di accoglienza lampedusano è stato disposto lo spostamento di quasi 500 migranti.

La struttura, che attualmente ospita 1320 persone, ha da tempo superato il limite di capienza fissato a 390 posti: in 450 lasceranno la struttura con una nave appositamente predisposta che li porterà a Porto Empedocle.

E anche oggi, in una giornata appena iniziata, la nave Ocean Viking della Ong francese Sos Mediterranee ha soccorso al largo della Libia 37 migranti che navigavano su "un piccolo gommone", che "era stato avvistato con un binocolo al mattino ed era sovraffollato". Lo ha reso noto la stessa ong su Twitter. Alcuni dei migranti presentano "ustioni e sintomi di intossicazione da inalazioni di carburante".

Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ancona alla Ocean Viking.