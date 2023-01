La Svezia, presidente di turno Ue, non prevede un accordo sui migranti nel 2023

Durante il semestre di presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea, che è iniziato domenica scorsa e terminerà il 30 giugno, non ci sarà alcun patto sulle politiche migratorie. Lo prevede l'ambasciatore della rappresentanza permanente della Svezia presso l'Ue, Lars Danielsson, intervistato dal Financial Times.

“Porteremo certamente avanti il lavoro, con tutta la forza necessaria. Ma non si arriverà a completare l'accordo durante il semestre", ha detto Danielsson, che prevede che il traguardo sarà raggiunto solo nella primavera del 2024.

L'Ucraina rimarrà in cima all'agenda: Danielsson non vede difficoltà a concordare un maggiore sostegno umanitario e militare a Kiev e il rinnovo di un programma comunitario per sostenere i rifugiati dal paese invaso. Più complesso potrebbe rivelarsi il confronto sui nuovi pacchetti di sanzioni alla Russia, su come spendere il denaro russo confiscato e sulla possibilità di perseguire Mosca per crimini di guerra.

Un tema che invece potrebbe creare attrito tra Consiglio e Commissione è la recente proposta di Ursula von der Leyen di promuovere maggiori aiuti di stato all'economia per contrastare gli effetti competitivi di un pacchetto da 369 miliardi di dollari varato degli Stati Uniti per contrastare il cambiamento climatico. Per il governo liberista di Stoccolma è fumo negli occhi: la presidente della Commissione, ha detto Danielsson, “ha un ruolo di decisore politico, ma il suo capo supremo sono gli Stati membri, dovrà allinearsi".

Nessuna difficoltà è attesa rispetto al supporto all'esecutivo di Ulf Kristersson da parte dei Democratici svedesi, di estrema destra ed euroscettici: "Probabilmente ci sono argomenti tabù per i Democratici di Svezia - ha affermato -. Ma io ricevo istruzioni dal governo". A Bruxelles "non credo che le persone siano molto preoccupate", ha aggiunto chiedendo di guardare ai risultati della presidenza svedese tra uno o due mesi.