La tragedia sul set di "Rust", Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo

La procura del New Mexico ha deciso di incriminare l'attore Alec Baldwin per il ruolo avuto nello sparo partito per sbaglio sul set del western Rust, che causò la morte della direttrice della cinematografia del film, Halyna Hutchins. La decisione di portare l’attore in giudizio per omicidio colposo di 4° grado ("involontary manslaughter") arriva 15 mesi dopo il tragico incidente dell'ottobre 2021. Un colpo partì da una pistola armata con proiettili vivi, impugnata da Baldwin durante le riprese. Una pallottola colpì il regista Joel Souza a una spalla per poi rimbalzare e uccidere la Hutchins.