La violenza subita lascia “cicatrici” sul Dna delle donne

La violenza maschile sulle donne può incidere anche sul loro DNA, lasciando “cicatrici molecolari” e danni su almeno tre geni. Sono queste le principali indicazioni contenute nello studio pilota “Epigenetica per le donne”, condotto dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Università di Milano e appena pubblicato su Healthcare.

Confrontando un campione di 62 donne che avevano subito violenza con un altro campione di 50 donne che non l’avevano subita è emerso, spiegano le ricercatrici e i ricercatori, che la violenza provoca la modifica (ipermetilazione) di tre geni legati al funzionamento della memoria, dell’apprendimento e della risposta allo stress. La riduzione dell’espressione di questi geni è anche collegata alla manifestazione di almeno un sintomo di stress post traumatico.

Le cicatrici molecolari impresse sulle donne che hanno subito violenza, spiega l’Iss, possono aiutare a “identificare strategie per prevenire gli effetti degli abusi e contrastare l’eventuale insorgenza di malattie croniche nelle donne sopravvissute alla violenza” a causa dello stress indotto dal partner e dalla violenza sessuale.

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che “il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale”. Le forme più gravi di violenza avvengono per lo più in famiglia, esercitate da partner, parenti o amici, come avvertono i dati Istat.

La pandemia da Covid ha fatto aumentare i casi di violenza, rendendo ancora più urgente un approccio multidisciplinare per contrastare questa emergenza cronica.