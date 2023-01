Ladro acrobata ricercato in tutta Europa: arrestato dai Carabinieri nel Reggiano

Riusciva ad arrampicarsi fino ai piani più alti, agganciandosi alla gronda, e a compiere così decine di furti in appartamenti. L'uomo, originario dell'Albania, si era trasferito a Castellarano, in Italia, dove è stato arrestato ieri dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia. Il ladro 'acrobata' era inseguito da un mandato di arresto europeo emesso l'11 gennaio scorso dalla Francia, e adesso deve scontare la pena inflittagli per una decine di furti commessi nel 2014.