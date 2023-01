L’Africa accoglie Papa Francesco. Un faro di pace e speranza nei Paesi lacerati dalla violenza

Grande attesa ed entusiasmo per il viaggio apostolico di Papa Francesco che si terrà dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023 nella Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. È il 40esimo viaggio internazionale e la quarta volta in Africa. Il motto del viaggio in Congo è "Tutti riconciliati in Cristo". Il pontefice rimarrà a Kinshasa dal 31 gennaio fino al 3 febbraio; si recherà poi a Giuba dove soggiornerà dal 3 al 5 febbraio. È il primo Papa che ritorna nella Repubblica Democratica del Congo dopo 37 anni dal viaggio di Giovanni Paolo II e il primo a visitare il Sud Sudan, il paese più giovane del mondo dopo l’indipendenza nel 2011.

La visita di Francesco accende i riflettori suoi paesi che hanno sofferto a lungo in silenzio, sono stati devastati dalla violenza, da attacchi terroristici, dal cambiamento climatico e da crisi umanitarie costanti. Sarà “una sorta di ‘pellegrinaggio’ in uno dei ‘santuari del dolore’ del nostro mondo”. Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha affermato che riguardo alla sicurezza “non ci sono minacce specifiche” e che il viaggio apostolico “è incentrato sulla pace”.

La Repubblica Democratica del Congo, in costante crescita demografica, è uno dei paesi più grandi e popolosi dell'Africa con più di 90 milioni di abitanti. Il 90% della popolazione è cristiana con un dato considerevole di cattolici che arriva a sfiorare il 53%; l'1,4% è rappresentato dai musulmani, le religioni tradizionali e di altro genere si attestano al 3,5%. Il dinamismo della Chiesa congolese è fonte di speranza e di consolazione per tutta la Chiesa universale. È uno dei rari paesi dove continuano a crescere le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Lontano dai conflitti che scuotono la Chiesa in Europa e Nord America, la Chiesa continua a diffondersi, si aprono nuove parrocchie, nascono nuovi movimenti e congregazioni. La popolazione congolese è profondamente credente e religiosa, contrastando con la società occidentale sempre più secolarizzata. 47 è il numero complessivo tra diocesi e arcidiocesi; 63 sono i Vescovi e gli Arcivescovi; 4.216 i sacerdoti diocesani e 1.946 sono religiosi sacerdoti; 2.695 i seminaristi e 10.525 le religiose professe. I catechisti sono 76.794. Un esercito.

Il Papa, a causa dell'aumento delle violenze, non visiterà Goma, città con più di un milione di abitanti e dove cadde vittima di un assalto terroristico l’ambasciatore Attanasio. Una rappresentanza della regione da Kivu incontrerà il pontefice nella capitale di Kinshasa; tra loro vittime di violenza e sfollati.

In questi ultimi anni decine di migliaia di persone hanno lasciato le proprie case e i propri campi per fuggire da una guerra difficile da comprendere e che va avanti da più di 20 anni. I cosiddetti ribelli M23, armati come un esercito regolare, con la complicità dei paesi vicini e di politici assetati di accumulare ricchezze, si confrontano con la presenza dei Caschi Blu dell’ONU, presenti sul suolo congolese dall'inizio dei conflitti. La Chiesa cattolica, di fronte a un reale pericolo di balcanizzazione nell'est del paese, ha organizzato una marcia pacifica nella seconda domenica di Avvento per denunciare il silenzio e la complicità dei paesi stranieri.

Per la messa centrale è prevista la partecipazione di più di un milione e mezzo di fedeli. Le strade di Kinshasa sono riempite di manifesti che annunciano l'arrivo del Pontefice. Ad attenderlo all’ingresso dell’Episcopato saranno due squadre di calcio di bambini vestiti con l’uniforme del San Lorenzo, di Argentina, e del Leopardo, del Congo. Un coro festoso lo accoglierà con il saluto “Mbote François”, Bonjour (buongiorno, ciao). I congolesi, popolo gioioso, daranno a Francesco un'accoglienza indimenticabile. Nell'ambito dei preparativi per la visita del Papa, la conferenza episcopale del paese ha invitato “ogni cristiano a compiere atti di misericordia, riconciliazione, costruzione della pace e fraternità”. Inoltre ha aggiunto che “il Congo è la sintesi del magistero di Papa Francesco, perché il pontefice parla di ecologia, fraternità, immigrazione, tutti fenomeni che ci riguardano e che incontriamo nell’encicliche Fratelli Tutti, Laudato Si e Christus vivit”.

Abbiamo incontrato Maria Dolores Mazuecos, medico e pedagogista spagnola, fondatrice del centro ospedaliero di Monkole a Kinshasa. Attualmente lavora per Asbl CERFOC (associazione senza fine di lucro) e vive da 40 anni nella Repubblica Democratica del Congo.

Qual è il significato del viaggio di Papa Francesco in Congo?

Papa Francesco è atteso con molta speranza. C'era già molto entusiasmo per il viaggio previsto nel 2022, che si è un po' smorzato quando si è saputo che non avrebbe potuto svolgersi in quella data. Tuttavia, sia le autorità civili che la Conferenza episcopale, attraverso le parrocchie e, naturalmente, la Nunziatura, hanno lavorato duramente per la preparazione materiale e spirituale del popolo. Quando il nunzio apostolico ha riferito in TV della conferma del viaggio, ha fatto riferimento all'importanza che Papa Francesco attribuisce a questa visita nella Repubblica Democratica del Congo. Ha accennato alla somiglianza tra le principali questioni che interessano il Paese e i documenti di catechesi del Santo Padre. Ha citato il tema dell'ambientalismo, ripreso nella "Laudato Sì'" e il fatto che la foresta equatoriale del Congo è la più grande riserva di ossigeno per purificare il mondo; i conflitti bellici che il Paese sta subendo, li ha riferiti a "Fratelli tutti". Ha anche fatto riferimento alla cristianizzazione del Paese, una tra le prime in Africa, e ai congolesi in via di beatificazione. In breve, sono molti i motivi che segnano il significato di questo viaggio.

Il tema del viaggio è molto significativo "tutti riconciliati" in terre africane segnate dalla violenza...

I congolesi si augurano che la presenza, le parole e le preghiere del Papa siano il canale attraverso il quale lo Spirito Santo trasformerà i cuori affinché tutti agiscano secondo la volontà di Dio. Che si sia sinceramente pronti ad amare il prossimo, a perdonare, a essere onesti e a combattere la corruzione, affinché tutti possano lavorare e vivere meglio, condividendo più equamente le grandi ricchezze del Paese. Anche il "tema" del viaggio è molto significativo: "tutti riconciliati". Certamente un messaggio di pace, che può guarire le ferite di un popolo martoriato da anni di guerra e instabilità.

Qual è la situazione attuale della Chiesa in Congo?

A mio parere, la Chiesa cattolica nella RDC gode di buona salute, anche se ha certamente margini di miglioramento, come è normale che sia per un'istituzione che è anche umana e non è risparmiata dai mali che colpiscono la gente e la società in cui è radicata. Qui vedo tutte le crisi socio-economiche e politiche e il loro impatto sulla gente e sulla fede, che a volte è stata strumentalizzata; il basso livello di formazione rende necessaria l'innovazione nella trasmissione della dottrina, un certo rilassamento dei costumi che può rendere più difficile la vita cristiana quotidiana (la corruzione, per esempio). Le parrocchie, numerose a Kinshasa, sono molto vitali e piene di attività pastorale. La vita del quartiere è organizzata intorno alla parrocchia e le messe delle 6 del mattino sono piene di gente. In ogni parrocchia c'è una comunità di base composta da parrocchiani che aiutano i sacerdoti nel lavoro pastorale: comitati di apostolato, catechesi, cori, assistenza ai malati, ecc. La devozione alla Vergine Maria è notevole e non c'è parrocchia che non abbia una grotta in cui si venera un'immagine della Beata Vergine. Davanti ad essa ci sono sempre persone che pregano e recitano il rosario.

La realtà congolese contrasta con i conflitti che scuotono la Chiesa in Europa e in Nord America, che continua ad espandersi....

La Chiesa cattolica in Congo ha grande prestigio e autorità morale per tutti i cittadini, compresi i non cattolici. Anche in occasione di grandi eventi politici, o in tempi di crisi politica, le autorità spesso chiedono il parere della Chiesa e spesso è grazie alla sua mediazione che le crisi sono state risolte.

Quali sono i rapporti con l'attuale governo?

Penso che siano buoni, non ci sono grossi ostacoli. In effetti, ho incontrato quattro Presidenti della Repubblica e in tutti i casi, anche se con alcune sfumature, il riconoscimento dell'autorità morale della Chiesa e della sua gerarchia è un fatto evidente. Da parte sua, l'attuale cardinale di Kinshasa, Monseigneur Fridolin Nambongo, si esprime molto chiaramente e liberamente nel denunciare eventuali pericoli per i diritti umani. Così come i suoi predecessori. Un segno di queste buone relazioni tra l'attuale governo e la Chiesa è la storica firma, lo scorso anno, del Concordato tra la Santa Sede e la RDC. Un processo iniziato dalle precedenti autorità governative si è finalmente concluso per il bene del popolo congolese e del lavoro della Chiesa nella RDC. Queste buone relazioni sono testimoniate anche dall'entusiastica accoglienza riservata al Papa dal Presidente Felix Tshisekedi, dal Primo Ministro e da tutto il governo. È un grande evento che il governo apprezza e sta lavorando per trasmettere questa consapevolezza e questo entusiasmo alla popolazione. Ricordiamo che sono circa 37 anni che un Papa (Giovanni Paolo II) non mette piede sul suolo della RDC. Per tutti i giovani che non hanno vissuto quel momento, questa visita è un grande evento e rappresenta una grande grazia di Dio.

Che lavoro sta svolgendo la CECFOR in Congo?

L'asbl CECFOR ha creato tre iniziative a Kinshasa nel campo della salute e dell'istruzione, i due pilastri più deboli, che tuttavia sono fondamentali per lo sviluppo. Si tratta del "Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole" (CHME) e dei suoi tre centri sanitari collegati a Monkole in aree ancora più periferiche, dell'"Institut Supérieur en Sciences Infirmières" (ISSI) e del "Centre de Formation et d'appui Sanitaire" CEFA. Le tre iniziative si trovano in un quartiere periferico, che è stato volutamente privilegiato, anche se gli edifici circostanti sono aumentati molto negli ultimi anni. Monkole è un ospedale di riferimento per l'intera zona sanitaria di Mont Ngafula, motivo per cui riceve molti pazienti che vengono indirizzati da altri centri sanitari della zona.

Qual è la situazione sanitaria in Congo: ci sono abbastanza medici e infermieri per curare i malati?

La situazione sanitaria è scarsa, anche se ci sono segni di miglioramento. L'attuale presidente sta facendo un grande sforzo in questo senso, ad esempio rendendo obbligatoria per tutti la copertura sanitaria di base. Non esiste una previdenza sociale per la salute. Naturalmente c'è una mancanza di medici e infermieri per coprire l'assistenza sanitaria in tutto il Paese, che è enorme. Nell'epidemia di COVID, ad esempio, siamo stati fortunati perché i casi sono stati pochi e per lo più non gravi. In tutta Kinshasa - una città di 17 milioni di persone - c'erano solo 12 ventilatori. Come abbiamo detto scherzosamente, respiriamo per grazia di Dio.

Questa settimana un sacrestano è stato ucciso e due chiese sono state attaccate in Spagna. I sacerdoti e i religiosi hanno qualche sicurezza in Congo quando svolgono le loro attività pastorali?

Penso che i sacerdoti e i religiosi svolgano il loro lavoro pastorale in totale sicurezza. Hanno l'ammirazione e il sostegno dei cittadini. Forse sporadicamente si sono verificati alcuni abusi nelle aree orientali occupate dai ribelli, ma sono rari e a Kinshasa non riceviamo informazioni allarmanti al riguardo.

Quando parliamo di sfruttamento del continente africano, parliamo di risorse naturali e di persone. Quali sono le ricchezze del continente che non vediamo?

Se ho capito bene la sua domanda, si tratta di scegliere tra risorse naturali e persone. Penso che ciò che è meno visto, apprezzato e sostenuto sia la grande ricchezza umana di questo continente. Non ho visitato altri Paesi e sto limitando la mia opinione alla RDC, ma forse potrebbe essere lo stesso. Dobbiamo investire nell'istruzione, soprattutto per i giovani e i bambini. Dobbiamo collaborare negli sforzi di formazione affinché i congolesi, che hanno molte virtù e voglia di imparare, siano in grado di prendere in mano il proprio destino. Dovrebbero essere in grado di porre fine allo sfruttamento abusivo delle risorse naturali. Questo sarà il modo migliore per gli africani di rimanere nei rispettivi Paesi e farli prosperare piuttosto che emigrare.

Per un Paese devastato da decenni di violenza, la visita del Papa è vista come un forte simbolo di speranza e di pace.

Sì, la violenza della guerra nell'est del Paese pesa molto sul cuore di tutti i congolesi, e la visita del Papa è un faro di speranza. È una situazione particolarmente dolorosa perché è difficile prevedere come e quando finirà. I congolesi non sono violenti e non risolvono i problemi a colpi di machete. Sono convinti che questo conflitto sia alimentato dai Paesi vicini, sostenuti da altre potenze internazionali. Sicuramente una situazione delicata. Gli effetti benefici della presenza del Papa in questa terra dovrebbero forse superare le frontiere.