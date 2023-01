Colpito a morte da un proiettile: indagati i tre amici che si trovavano con lui

Fiore Cialfi è stato ucciso per sbaglio. Il cacciatore è stato ferito a morte dal proiettile di una carabina che stava usando assieme a tre suoi amici in pieno centro abitato. L’incidente è avvenuto la scorsa domenica in una frazione del comune di Montereale, in provincia dell’Aquila.

Ora i tre risultano iscritti nel registro degli indagati e su di loro grava l’accusa di omicidio colposo. Tutti amici di vecchia data della vittima e con la stessa passione per la caccia, hanno tra i 58 e i 64 anni di età. Tra loro figura anche un funzionario del Corpo dei vigili del Fuoco.

Il colpo, un calibro 30.06, è partito da un fucile marca Browning utilizzato per la caccia al cinghiale.

Secondo la procura gli accusati “con imperizia, negligenza, e imprudenza in pieno centro abitato hanno provato la funzionalità dell'arma, sparando, in modo pericoloso e senza prendere alcuna cautela, contro una tavoletta di legno posta all'estremità del giardino, utilizzata come bersaglio”.

I quattro si erano riuniti per provare un nuovo mirino posizionato sul fucile che apparteneva allo stesso Cialfi.

A causa di questa leggerezza che si è rivelata fatale, per il pm Fabio Picuti i tre hanno tutti concorso alla morte del 64enne. A loro è stato contestato di non avere verificato, sempre per "negligenza, imprudenza e imperizia che l'arma fosse scarica e la consegnavano a Feliciani che la maneggiava appoggiandola sul cofano dell'autovettura", una Land Rover Defender, rivolta nella direzione di Cialfi che si trovava fuori il cancello di ingresso dell'abitazione del funzionario dei vigili del fuoco ad una distanza di circa 10 metri.

Al momento, fanno sapere dalla Procura, sono stati messi tutto sullo stesso piano dal punto di vista delle incolpazioni, “salvo future valutazioni del pubblico ministero titolare del fascicolo, ovviamente all'esito degli accertamenti tecnici e balistici e delle stesse audizioni degli indagati”.