L'arresto cardiaco di Damar Hamlin, il New York Times: "La tempesta perfetta dal colpo sul petto"

Un'improvvisa aritmia cardiaca causata dal forte colpo al petto, nello scontro con l'altro giocatore. E' la tesi che sposa il New York Times, riportando una intervista a Javid Moslehi, cardiologo della University of California San Francisco School of Medicine, ma è ancora mistero. L'arresto cardiaco di Damar Hamlin - che versa ancora in condizioni critiche in ospedale - mentre giocava da nove minuti il match di Football tra i Cincinnati Bengals ed i Buffalo Bills, sarebbe legato al forte colpo ricevuto sul petto, in corrispondenza del cuore, durante un placcaggio del giocatore avversario. Una “tempesta perfetta” - così la definisce il medico - che ha intercettato l'unico “intervallo di 20 millisecondi nel ciclo del cuore, nel quale un forte colpo può causare un'aritmia”.