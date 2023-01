Un laser per deviare i fulmini e proteggere le infrastrutture: primo esperimento in Svizzera

Un potente laser puntato verso il cielo per funzionare come parafulmine. Lo dimostra un esperimento condotto sulle Alpi svizzere, il primo realizzato con successo nel mondo esterno, al di fuori delle condizioni controllate di un laboratorio. Il risultato, che potrebbe aprire la strada a metodi più efficienti per la protezione di infrastrutture critiche come centrali elettriche, aeroporti e basi di lancio, è stato pubblicato sulla rivista Nature Photonics dai ricercatori del progetto Laser Lightning Rod guidati da Jean-Pierre Wolf dell'Università di Ginevra.

Ad oggi, il più comune dispositivo di protezione contro i fulmini è l' “Asta di Franklin”, un palo metallico che intercetta le scariche elettriche atmosferiche e le guida in modo sicuro a terra. Per anni si è ipotizzato che un raggio laser diretto al cielo potesse rappresentare una valida alternativa, dato che il suo intenso fascio di luce può ionizzare l'aria (cioè indurre l'ossigeno e l'azoto in atmosfera a rilasciare elettroni liberi di muoversi), creando dei canali ad alta conducibilità elettrica che funzionano come “corsie preferenziali” per i fulmini.