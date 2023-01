L'autista del boss resta in carcere. I Pm a caccia della rete di fidati fiancheggiatori

I pm della procura di Palermo, Pierangelo Padova e Alfredo Gagliardi, hanno incontrato Giovanni Luppino nel carcere palermitano del Pagliarelli per l'udienza di convalida. L'uomo risulta essere un commerciante di olive incensurato, ma era lui alla guida dell'auto che tre giorni fa ha condotto Matteo Messina Denaro presso la clinica “La Maddalena” di Palermo, dove era in cura per una forma aggressiva e avanzata di cancro al colon. L'uomo, arrestato insieme all'ex latitante, è accusato di favoreggiamento aggravato.

Giovanni Luppino, l'autista 59enne di Matteo Messina Denaro , per i pm di Palermo, "è un collaboratore certamente fidato di uno degli ultimi storici capi della stagione stragista e terroristico mafiosa dell'organizzazione Cosa nostra, fino ad oggi capace di mantenere l'anonimato e il suo stato di latitanza a fronte di centinaia di arresti di fiancheggiatori e decine di prossimi congiunti". E Matteo Messina Denaro è “verosimilmente custode d verità inerenti le pagine più cupe della storia repubblicana” si legge ancora in uno dei passaggi della richiesta di convalida della procura di Palermo per Giovanni Luppino, l'autista del boss arrestato lunedì mattina con il latitante.

“Costituisce fatto notorio che l'autista di una figura di spicco di una organizzazione criminale come quella mafiosa sia necessariamente soggetto di assoluta fiducia della persona accompagnata”, scrivono i pm della Dda di Palermo nella richiesta di convalida per Giovanni Luppino, l'autista di Messina Denaro. "Nessun elemento può allo stato consentire di ritenere che una figura che è letteralmente riuscita a trascorrere indisturbata circa 30 anni di latitanza, si sia attorniata di figure inconsapevoli dei compiti svolti e dei connessi rischi, ed anzi, l'incredibile durata di questa latitanza milita in senso decisamente opposto, conducendo a ritenere che proprio l'estrema fiducia e il legame saldato con le figure dei suoi stessi fiancheggiatori abbia in qualche modo contribuito alla procrastinazione del tempo della sua cattura che, altrimenti, sarebbe potuta effettivamente intervenire anche in tempi più risalenti", scrivono ancora i pm.

Dietro la decisione del Gip di Palermo, Fabio Pilato, di convalidare l'arresto in flagranza di Giovanni Luppino, l'autista del boss Matteo Messina Denaro (mentre si è riservato di decidere sulla richiesta di custodia cautelare in carcere) c'è l'accoglimento di una strategia investigativa che parte dalla necessità dei Pm di Palermo di scoprire la fitta rete di fidatissimi fiancheggiatori e favoreggiatori , tra i quali anche esponenti del mondo sanitario , che hanno permesso al boss Matteo Messina Denaro di rimanere in latitanza per 30 anni.

La difesa di Luppino

Luppino, assistito dal suo legale Giuseppe Ferro, davanti al Gip si è difeso sostenendo di non sapere che l'uomo che stava accompagnando fosse Matteo Messina Denaro. "A me è stato presentato come Francesco, cognato di Andrea Bonafede. È stato quest'ultimo a presentarmelo e - riferisce il legale riportando alcuni passaggi delle risposte di Luppino - per spirito di solidarietà mi sono prestato ad accompagnarlo a Palermo per la seduta di chemio". Al gip che gli ha chiesto se lo avrebbe accompagnato ugualmente sapendo la reale identità il legale riferisce che Luppino ha risposto: “Solo un pazzo poteva accompagnarlo sapendo che era Matteo Messina Denaro. Per me era Francesco e solo lunedì al momento del blitz dei carabinieri mi è stato detto chi fosse”.

Il libro mastro del boss

Intanto, nel corso delle varie perquisizioni scattate successivamente alla cattura di Messina Denaro, è stato ritrovato anche un libricino molto interessante perché potrebbe andare a fornire elementi proprio nella ricostruzione della rete di protezione del boss. Numeri, nomi, sigle. Ecco cosa c'è sul libro mastro, un taccuino scritto a mano, trovato nel covo del boss Matteo Messina Denaro. Tra i documenti ritrovati nell'appartamento di via CB 31 a Campobello di Mazara (Trapani) gli investigatori, che da due giorni setacciano ogni angolo della casa, c'è questo taccuino da cui emergerebbe una rete di relazioni del capomafia in fuga per 30 anni. Non si sa ancora molto del contenuto, che dovrò essere decifrato, ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un reperto molto importante.