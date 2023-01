L'autrice del Magico potere del riordino dopo il terzo figlio rivela: "La mia casa è disordinata"

Poche frasi e semplici, in perfetto stile giapponese. Il “Magico potere del riordino” di Marie Kondo ha cambiato la vita di migliaia di persone non solo nell’organizzazione domestica ma nel modo di vivere. In tanti hanno fatto dei “rotolini” con i vestiti, i cassetti dei lettori sono diventati ordinati e hanno cambiato aspetto secondo le regole dettate dall’autrice specializzata nel “riordino”.

Ma proprio lei che andava nelle case ad aiutare persone sopraffatte dal disordine e incapaci di separarsi dai propri oggetti, è precipitata nel caos. E la regina dell’ordine getta la spugna e si arrende. Il motivo? La nascita del terzo figlio è stata determinante: "La mia casa è disordinata" ha ammesso. E frasi come “Non riuscirete mai a tenere in ordine la casa se nessuno vi ha insegnato come si fa” che hanno acceso una luce nella vita di tutti i suoi lettori cambiano aspetto.

E dopo i best seller “Il magico potere del riordino” e “96 lezioni di felicità”, tra gli altri, arriva il suo ultimo libro "Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life"(Come organizzare il tuo spazio e raggiungere i tuoi ideali di vita) l’autrice ha creato un piccolo shock nei suoi fan.

Parlando con il Washington Post ha indicato un'alternativa per raggiungere l'equilibrio interiore: al di là dell'ordine esterno degli spazi fisici, altrettanto importante la 'pulizia' degli spazi mentali ed emotivi. Con esempi pratici, spiega che, al di là del piegare e organizzare maglioni e camicie, quel che conta è, ad esempio, ascoltare musica classica la mattina o creare spazi di gioco coni propri figli. "Ordinare significa fare i conti con tutto cio che è disordinato nella tua vita", scrive la scrittrice dal 2019 trapiantata a Los Angeles.

E ammette che la sua casa non è più in ordine come prima, ma il modo con cui spende il suo tempo è quello giusto per lei in questo momento della vita: "Fino a oggi sono stata una organizzatrice per professione e ho dunque fatto il mio meglio per tenere in ordine la mia casa tutto il tempo. Ora ci ho rinunciato in un modo che è buono per me. Capisco ad esempio che è importante per me passare tempo con i miei figli in casa". Parole nuove e diverse e in qualche modo sempre in linea con la calma che ha sempre trasmesso con i suoi libri. Parole che arriveranno di nuovo alle migliaia di donne e mamme che vivono gli stessi cambiamenti con la nascita dei figli.

Tra le cento persone più influenti del mondo per la rivista 'Time', Marie Kondo lascerà di nuovo il segno con il suo nuovo libro illustrato con 125 foto di interni scattate per lo più fuori dalla sua casa: "Comincia a pensare cosa vuoi veramente mettere in ordine".