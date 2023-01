Lavoro, Istat: in un anno gli occupati sono 334 mila in più . Stabile il tasso di disoccupazione

Su l'occupazione, stabile il tasso di disoccupazione, in calo il numero degli inattivi.

Lo rileva l'Istat nella stima provvisoria sul lavoro, relativa al mese di dicembre 2022.

Rispetto al mese precedente, l'occupazione cresce (+0,2%, pari a +37mila) per uomini, donne, dipendenti permanenti, autonomi e per tutte le classi d'età a eccezione dei 25-34enni, tra i quali diminuisce. Risultano in calo anche i dipendenti a termine.

Il tasso di occupazione sale al 60,5% (+0,1 punti). Una crescita, spiega l'Istat, dovuta all'aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che determina anche l'aumento dell'occupazione rispetto a dicembre 2021 (+334 mila), a fronte di un numero di dipendenti a termine che risulta inferiore di 30 mila unità.

Il numero di persone in cerca di lavoro cresce tra le donne (+0,1% rispetto a novembre), tra i 25-34enni e i maggiori di 50 anni. Il tasso di disoccupazione totale è stabile al 7,8%, quello giovanile cala al 22,1% (-0,5 punti). La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,4%, pari a -54mila unità) coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età. Il tasso di inattività scende al 34,3% (-0,1 punti).

Confrontando il quarto trimestre 2022 con quello precedente, si registra un incremento del numero di occupati (+0,4%, pari a +100mila unità). La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-1,2%, pari a -24mila unità) e degli inattivi (-0,6%, pari a -83mila unità).Il numero di occupati a dicembre 2022 supera dunque quello di dicembre 2021 dell'1,5% (+334mila unità).

Su 334mila occupati in più a dicembre 2022, rispetto a dicembre 2021, 296 mila sono uomini (oltre l'88%) e 38 mila donne, rileva l'Istat. Rispetto a novembre si è registrato un aumento di 19 mila occupati per le donne e di 18 mila per gli uomini. Il tasso di occupazione femminile comunque è in aumento e a dicembre si attesta al 51,3% con un aumento di 0,1 punti su novembre e di 0,5 punti su dicembre 2021. Le donne occupate sono 9.763.000 a fronte di 13.452.000 uomini.