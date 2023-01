Lavoro: scatta l'aumento del 9,2% per colf e badanti

Dal mese di gennaio le retribuzioni minime di colf, badanti e baby sitter aumenteranno del 9,2%, con l'adeguamento al costo della vita secondo l'indice Istat all'80% per i salari e al 100% per le indennità di vitto alloggio. È quanto emerge della riunione della Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo.

Le associazioni dei datori di lavoro avevano proposto di scaglionare gli aumenti dovuti alle assistenti familiari nel corso dell'anno, in modo da limitare l'impatto economico dei rincari sui budget familiari. Ma nessun accordo è stato raggiunto. "I sindacati, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf non hanno voluto accettare la proposta avanzata dalle associazioni datoriali". È quanto dichiara la Fidaldo, a Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico Finaldo.

Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat. “Nessun rischio stangata sulle famiglie”, avevano dichiarato congiuntamente Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf nei giorni scorsi. “L’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000 euro mensili, è infondato. Si tratterebbe in realtà di aumenti previsti dal Contratto collettivo di lavoro nazionale per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo”.

Tra colf e badanti, i lavoratori domestici sono circa 2 milioni, di cui meno della metà in regola, nonostante l'emersione avviata nel 2020: il 52,3% è infatti irregolare, contro una media nazionale del 12% negli altri settori.

Circa l'85% dell'occupazione è femminile, anche se la parte maschile è in crescita.

I lavoratori stranieri sono oltre il 70% e più del 44% sono cittadini Ue.

Oltre il 45% dell'occupazione è riconducibile al lavoro di cura e assistenza alle persone e solo il 23,4% risulterebbe prestare la propria opera in regime di convivenza.

È quanto emerge dal Rapporto annuale sul lavoro domestico realizzato da Domina, l'Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico. Quanto ai datori di lavoro, nel 2021 quelli regolari superano quota 1 milione: nell'ultimo anno le famiglie italiane hanno speso oltre 15 miliardi di euro per il lavoro domestico: 8,1 miliardi per la componente regolare e 7 miliardi per quella irregolare.

Grazie alla quota di lavoro regolare, sottolinea Domina, il settore ha contribuito nel 2021 alla creazione di 17,6 miliardi di valore aggiunto, pari all'1,1% del Pil nazionale. E in alcune realtà territoriali il contributo incide in misura ancora maggiore: Umbria e Sardegna (1,5%) e Lazio (1,4%). La sfida è quella di ridurre gli elementi che rendono più conveniente per le famiglie il lavoro informale rispetto a quello in regola.