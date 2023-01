Le parole di Sergio Mattarella in ricordo di Sassoli: "Era mite e coraggioso, esprimeva empatia"

A un anno dalla morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino al giorno della sua scomparsa l'11 gennaio 2022, esce "La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa", a cura di Claudio Sardo, in libreria il 6 gennaio per Feltrinelli.

La prefazione è affidata al presidente Sergio Mattarella, un modo per il Capo dello Stato di ricordare e rendere omaggio alla personalità e all’impegno profuso da Sassoli per la democrazia in Europa.

Toccanti le parole con cui ricorda l’uomo.

"David Sassoli era mite e coraggioso. Aveva grande forza, che proveniva dalle sue convinzioni, dai suoi ideali, radicati nella fede e maturati nelle esperienze della vita. Anche per questo era aperto all'ascolto -scrive Mattarella. - Cercava di cogliere i segni nuovi dei tempi, considerava il dialogo un tesoro prezioso cui attingere non soltanto nei momenti di difficoltà. Il suo sorriso era un tratto di gentilezza, che esprimeva una spontanea empatia, espressione della sua cultura. David Sassoli ci manca. La sua testimonianza di correttezza e competenza nella professione giornalistica, poi di servizio, e quindi di guida, nelle istituzioni europee, costituiscono un patrimonio che è comunque ancora fra noi. Va fatto conoscere ancor di più, vanno approfonditi e meditati gli scritti che ci ha lasciato".