L'eredità di Gianluca Vialli

Da cosa si misura la grandezza di un giocatore? Secondo Francesco De Gregori dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. E, al di là dell’intuizione poetica, è forse vero anche sul campo. E possiamo ben dire che Gianluca Vialli ne avesse in abbondanza di altruismo, di fantasia. E di coraggio. Il giocatore Vialli. Bandiera della Cremonese, della Sampdoria dello scudetto e poi della Juventus; infine approdato a Londra, al Chelsea, dove ha costruito la sua nuova vita. Gemello di Roberto Mancini, prima con la maglia blucerchiata e poi in Nazionale dove più di lui ha avuto fortuna e gloria, sfiorando nel 1990 quel Mondiale che abbiamo tutti accarezzato e del quale tutti ci siamo sentiti scippati ingiustamente. Ce lo meritavamo, se lo meritava.

Ma il giocatore Gianluca Vialli è solo una piccola porzione dell’uomo che abbiamo conosciuto e apprezzato sia durante gli anni delle glorie calcistiche sia in quelli successivi. Che sono stati pochi, dannatamente pochi, purtroppo. È stato un uomo gentile, educato (doti oggigiorno rarissime), di grande spessore. Uno spessore che è emerso in maniera prepotente negli anni della malattia. Nelle interviste in cui ci ha raccontato cosa volesse dire convivere con un “ospite indesiderato” del quale probabilmente non sarebbe riuscito mai a sbarazzarsi. Ci ha spiegato come si gestisce una “notizia” del genere all’interno delle mura familiari. Ci ha insegnato che “proteggere” i nostri cari, senza nascondere la verità, i nostri figli e le loro fragilità, è un modo indiretto per proteggere anche noi stessi.

Come ha detto lui stesso in alcune recenti interviste, questo “compagno di viaggio” indesiderato è, può essere, lo è certamente stato per lui, un’opportunità per crescere e per maturare. Nel suo caso però è impossibile non rilevare quanto il seme di questa maturità, di questo spessore umano, fossero già presenti e sviluppati ben prima che il cancro facesse la sua comparsa. L’uomo Vialli non ha avuto bisogno dell’incontro con la malattia, della consapevolezza che “probabilmente non morirò di vecchiaia”, per introiettare e seguire alcuni concetti fondamentali della vita: che il tempo che ci è concesso non è infinito, che vale la pena fare le cose che ci appassionano e non perdere tempo sulle altre, che la vita è per il 20% ciò che ci accade e per l’80% come noi lo viviamo. Oggi concediamoci tutto il tempo per piangere la sua scomparsa. Da domani rendiamogli onore raccogliendo questa eredità di consapevolezza.