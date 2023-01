L'Europa ricorda David Sassoli, Metsola: "In suo nome rafforzeremo l’integrità e l’indipendenza"

“Nel nome di Sassoli, mai come in questo momento dobbiamo mettere la democrazia e l’integrità al centro della nostra azione” ha detto oggi a Bruxelles la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in occasione della cerimonia ufficiale per la commemorazione di David Sassoli, a un anno dalla sua scomparsa.

“Quest’anno rafforzeremo l’integrità, l’indipendenza e la responsabilità dell’Eurocamera”, ha aggiunto la presidente riferendosi allo scandalo delle tangenti che sta coinvolgendo alcuni deputati europei. “Ora abbiamo il dovere di fare le riforme per una Istituzione più trasparente, che abbia la maggior integrità possibile”, ha spiegato, perché l’Europa non può restare “sotto attacco di forze internazionali che pensano che il Parlamento possa essere comprato. Il Parlamento non è in vendita” ha aggiunto Metsola.