Liliana Cavani, l’eterna ragazza del cinema italiano compie novant’anni

Liliana Cavani festeggia 90 anni. Pochi giorni fa è stata festeggiata al ministero della Cultura con tanti nomi rappresentativi del Cinema, da Marco Bellocchio a Paolo Sorrentino, da Paolo Virzì a Pupi Avati, Michele Placido, Susanna Nicchiarelli e Cristina Comencini. A volere la festa è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “È andata oltre le colonne d’Ercole della cultura dell’epoca. La cultura non è solo musei e monumenti, ma soprattutto persone”, e dal sottosegretario organizzatore Vittorio Sgarbi che ha raccolto i molti ospiti presenti che hanno colto quasi di sorpresa la grade regista: “Mi hai sorpreso, pensavo di trovare dieci persone: grazie, grazie, grazie di questa manifestazione gentile, generosa, benevola che non so neanche se mi sono meritata”, ha commentato l’autrice, tra gli altri, di “Galileo”, “Portiere di Notte”, “La pelle”, solo per citare alcuni dei suoi successi che hanno visto al lavoro attori come Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Charlotte Rampling, Philippe Leroy. La festa per il suo compleanno è stata una “Celebrazione riuscita e divertente come un’assemblea studentesca”, ha commentato Sangiuliano.

Liliana Cavani, sempre piena di energia e per questo ribattezzata “l'eterna ragazza”, o anche “giovanotta” da Paolo Virzì, “ha sempre guardato avanti in nome della libertà” ha detto Sangiuliano, sottolineando l'impegno mai disatteso della regista che ha creato mode, tendenza e persino scandalo, come ad esempio con il film “Portiere di Notte”, sottoposto a polemiche e censure anche per il tema legato al nazismo e agli orrori della storia e che lei stessa ricorda dicendo: “Fare film è passione, altrimenti lavorerei. Mi sono sempre sentita fortunata a fare quello che volevo e questo è stato il regalo bellissimo che mi ha dato la vita”. Il suo Cinema è sempre stato coraggioso e diverso rispetto alla commedia italiana tradizionale e la regista è stata capace di affrontare temi legati alla controcultura giovanile, documentari storici e figure iconiche con sguardo aperto e molto profondo.

La Cavani spegne 90 candeline che non spengono il suo entusiasmo verso il lavoro, infatti è al montaggio del suo ultimo progetto: “L'ordine del tempo” (con Claudia Gerini, Alessandro Gassmann ed Edoardo Leo) tratto dal libro di Carlo Rovelli, lo scienziato noto per la teoria della gravità quantistica a loop. E la regista tornerà anche al teatro, per una nuova edizione dei “Sei personaggi in cerca d'autore” di Luigi Pirandello.

Ricordando i lavori fatti insieme, la Cavani durante le festa ha strizzato l'occhio a Bellocchio: “Noi siamo sempre stati in prima linea, con emozione e amore ti dico che ci accomuna una coerenza credo pagante, per questo siamo ancora vivi e facciamo i film che vogliamo fare”, frase che risponde anche a quanto dettole affettuosamente da Pupi Avanti “Avevi un sorriso così luminoso che restituisce questa età alla nostra adolescenza. Ci svegliamo la mattina quattordicenni e poi ci rendiamo conto che abbiamo 84 anni”.

gettyimages Liliana Cavani

La Cavani nasce a Carpi il 12 gennaio 1933 e fin da bambina frequenta e ama il Cinema. Si laurea a Bologna in Lettere e poi frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel '62 viene assunta in Rai e realizza trasmissioni come “Storia del Terzo Reich” (1962), “L'età di Stalin” (1963), “La casa in Italia” (1964), “Philippe Pétain: processo a Vichy”, che ottenne il Leone d'oro nella sezione documentari della Mostra del cinema di Venezia nel 1965. Poi il film con Lou Castel su San Francesco, personaggio a lei molto caro e che tratterà in diverse occasioni.

Ap Francesco, 1989 , Liliana Cavani in regia