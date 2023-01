L'incredibile potere di un abbraccio

Oggi la scienza ci dice di più: i benefici del contatto fisico non sono solo legati alla sfera relazionale, dell’affettività ma anche e soprattutto a quella della salute . Un abbraccio infatti migliora l'umore , apportando una sensazione di benessere e felicità correlata al rilascio di serotonina, attenua l ’ ansia grazie alla produzione di ossitocina, aumenta l ’ autostima ma sarebbe persino in grado di ridurre la suscettibilità alle infezioni delle alte vie aree , intervenendo su quei fattori di stress che influenzano la risposta immunitaria.

La pandemia ha modificato profondamente il nostro modo di relazionarci, ha aumentato le distanze e per un certo periodo ha eliminato il contatto fisico come il calore di un abbraccio.

I benefici nei primi mesi di vita

“Partendo dai primi mesi di vita, numerosissimi studi hanno indagato in tutto il mondo in anni recenti il vantaggio del contatto pelle a pelle e dell’abbraccio fra madre e figlio nel delicato ambito ospedaliero, la cosiddetta Kangaroo mother care”, spiega Sara Sollai, pediatra e consigliere nazionale della Società italiana di pediatria. “Questo approccio, analizzato per la prima volta a partire dalla metà degli anni ’70, ha cambiato significativamente la gestione e la cura dei neonati sani e ricoverati terapia intensiva neonatale, prematuri o con basso peso alla nascita, dimostrando riduzione di mortalità e morbilità nei piccoli, effetti significativi sulla stabilizzazione clinica, riduzione dello stress e del dolore durante gli esami o le procedure mediche ed infermieristiche sul neonato” ha aggiunto. “Il contatto fisico favorisce inoltre il passaggio precoce e una maggiore durata dell’allattamento al seno. A tutto questo si affianca un incremento dell’attaccamento madre-figlio e la riduzione dello stress materno, cosa che suggerisce che la Kangaroo mother care sembra rappresentare uno degli interventi di cura più efficace”.

I benefici in età evolutiva

Anche in età evolutiva gli effetti positivi proseguono. “Un ritardo nello sviluppo si osserva spesso nei bambini che ricevono una stimolazione sensoriale inadeguata - prosegue Sollai - . Ad esempio, studi condotti in bambini orfani istituzionalizzati hanno mostrato una compromissione della crescita e dello sviluppo cognitivo, un’elevata incidenza di infezioni gravi e disturbi dell'attaccamento. Numerosi studi sottolineano l'importanza del tatto e dell'abbraccio nello sviluppo psicofisico del bambino”. Anche quando si tratta di visite o procedure mediche un abbraccio aiuta a ridurre il dolore.

Quanto abbracciare i nostri figli?

Non, c’è una regola, non c’è una posologia e nemmeno degli effetti collaterali per questa speciale medicina assicura la pediatra: “Il momento del risveglio e dell’accompagnamento a letto sono i momenti della giornata in cui è più vantaggioso ricorrere a questi momenti di tenerezza. L’importante è che sia spontaneo, non forzato, costante nel tempo e che gli si dedichi il giusto tempo”.