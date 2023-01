Listini europei timidi in attesa di notizie

Ancora incertezze dunque dopo la giornata di ieri che ha visto i listini tutti negativi. Investitori divisi fra le buone notizie da Goldman Sachs, che cambia idea e sostiene che la recessione in eurozona non ci sarà, e le parole di Isabel Schnabel della BCE che ha confermato la politica rigida sui tassi d'interesse.

Nonostante il silenzio ieri del numero uno della FED Powell sulla politica dei tassi, gli investitori americani scommettono invece sull'uscita dall'inflazione e vedono allontanarsi lo spettro della recessione. Si attendono i dati sull'inflazione usa per domani ma intanto i listini ieri sera hanno chiuso in guadago di circa un punto.

Un ottimismo che ha trascinato le borse asiatiche, soprattutto Tokyo (+ 1,03) E Hong Kong (+0,54).

Per quanto riguarda l'energia, sostanzialmente stabile il petrolio, sotto gli 80 dollari al barile così come il gas, siamo a 72 euro per megawattora.

Infine apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 190 punti rispetto ai 191 della chiusura di ieri. Il tasso del decennale scende al 4,167%.